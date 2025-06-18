Πηγές υπουργείου Ναυτιλίας: Σε ετοιμότητα για την απεργία της ΠΕΝΕΝ σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα

Δεμένα στο λιμάνι θα παραμείνουν για σήμερα πλοία ελληνικής σημαίας σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα, λόγω απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Πιο συγκεκριμένα, από Πάτρα απεργούν οι ναυτικοί τους και δεν εκτελούν δρομολόγια τέσσερα επιβατηγά οχηματαγωγά ελληνικής σημαίας ενώ κανονικά εκτελούν δρομολόγια 1 επιβατηγό οχηματαγωγό σημαίας Γερμανίας, καθώς και τα πλοία RO-RO που δεν συμμετέχουν στην απεργία.

Από Ηγουμενίτσα απεργούν οι ναυτικοί του και δεν εκτελεί δρομολόγια ένα επιβατηγό οχηματαγωγό ελληνικής σημαίας (για το οποίο μάλιστα η εταιρεία έχει εγκαίρως ακυρώσει και τα δρομολόγια του και έχει κλείσει το σύστημα κρατήσεων) ενώ κανονικά εκτελούν δρομολόγια 3 επιβατηγά οχηματαγωγά ιταλικής σημαίας. Σήμερα αποπλέει από Ηγουμενίτσα 1 Ε/Γ-Ο/Γ σημαίας Ιταλίας για Πριντεζι.

Η Πολιτεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση της ΠΕΝΕΝ στα ελληνικά επιβατηγά πλοία της γραμμής Ελλάδας - Ιταλίας στο λιμάνι της Πάτρας, που σύμφωνα με το σύνδεσμο των ακτοοπλόων έχει κηρυχθεί παράνομη με δικαστική απόφαση.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές είναι υποχρεωμένες να διαπιστώσουν ποια δρομολόγια επιβατηγών πλοίων δεν εκτελούνται, καθώς και για ποιους λόγους οι ναυτικοί δεν συμμορφώνονται με την απόφαση των δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαστικές αρχές ενημερώνονται για τυχόν παραβάσεις και εξετάζουν το ενδεχόμενο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, ενώ η κρατική μηχανή παραμένει σε ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ακτοπλοΐας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτιλίας υπενθυμίζει ότι έχει κυρώσει τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τα πληρώματα των πλοίων της Αδριατικής, η οποία υπογράφηκε έπειτα από συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και ως εκ τούτου, οι δυνατότητες παρέμβασης του υπουργείου περιορίζονται στα όσα προβλέπει ο νόμος.

Το υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στις δικαστικές διαδικασίες, αλλά υποχρεούται να σέβεται και να διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

