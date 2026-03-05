Επικαιροποιημένα στοιχεία για τα πλοία ελληνικών συμφερόντων στην εμπόλεμη και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έδωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή - Περσικό Κόλπο, Αραβική Θάλασσα, Κόλπο Ομάν- βρίσκονται 32 πλοία με ελληνική σημαία.

Επίσης, εντός του Περσικού Kόλπου είναι 10 πλοία και εκτός στις προσβάσεις άλλα 3 πλοία με ελληνική σημαία. Όμως, ο αριθμός των ελληνικών συμφερόντων πλοίων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, Στενά Ορμούζ, Κόλπος Ομάν, είναι 160 συνολικά, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των πλοίων με ελληνική σημαία.

«Βλέπετε ότι υπάρχει από χθες μία σαφής μείωση. Χθες ήταν 215 το πρωί, 200 προς το απόγευμα», ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην Ολομέλεια κυρώθηκε, κατά πλειοψηφία, η προσχώρηση της Ελλάδας στη Συμφωνία Περιφερειακής Συνεργασίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στην Ασία. Πρόκειται για την πρώτη πολυμερή διεθνή Συμφωνία που δημιούργησε ένα θεσμοθετημένο σύστημα περιφερειακής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την έγκαιρη προειδοποίηση. Η Συμφωνία (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP) υπεγράφη στο Τόκιο στις 11 Νοεμβρίου 2004. Υπέρ της προσχώρησης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισε το ΚΚΕ. «Παρών» δήλωσαν τα άλλα κόμματα.

«Από τη Συμφωνία αυτή, η Ελλάδα είναι πολλαπλώς κερδισμένη διότι, ως η μεγαλύτερη χώρα στη ναυτιλία, έχει κάθε συμφέρον να είναι μέλος της», είπε ο κ. Γκίκας και σημείωσε πως η Ελλάδα είναι και παραμένει παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, συνδέοντας ηπείρους, οικονομίες και κοινωνίες. Τόνισε, επίσης, ότι για την Ελλάδα, η ασφάλεια στη θάλασσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την προστασία των ναυτικών και τον ρόλο της στο διεθνές σύστημα. «Κάθε απειλή κατά της ναυσιπλοϊας μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος, σε κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και σε αναταράξεις που δεν γνωρίζουν σύνορα», υπογράμμισε ο κ. Γκίκας.

Στην επισήμανση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι μεσολάβησαν 22 χρόνια, από την υπογραφή της Συμφωνίας, για να αποφασίσει η κυβέρνηση σήμερα την προσχώρησή της σε αυτήν, ο υφυπουργός Ναυτιλίας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει, ως μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ, την ασφάλεια της ναυσιπλοίας ως βασικό μέλημα. Ανέφερε, επίσης, ότι στο νοτιοανατολική Ασία, στη συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αύξηση των περιστατικών ένοπλης ληστείας. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η αύξηση ήταν 25%. Πρόσθεσε, δε, ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σιγκαπούρη υπήρξε πρόταση να προσχωρήσει η Ελλάδα σε αυτήν τη Συμφωνία και «σε κάθε περίπτωση, η προσχώρηση αυτή είναι στη θετική κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

