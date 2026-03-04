Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις νέες στρατηγικές της ΕΕ για τη ναυτιλία και τα λιμάνια, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα.

Οι στρατηγικές της Επιτροπής επικεντρώνονται στην προώθηση της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της αποανθρακοποίησης και της βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και λιμένων.

Η Στρατηγική Βιομηχανίας Ναυτιλίας της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον ναυτιλιακό τομέα. Προωθεί την υψηλή τεχνολογία ναυπηγικής, τα πλοία υποστήριξης αιολικής ενέργειας, τα υποβρύχια drones και τον προηγμένο λιμενικό εξοπλισμό. Παράλληλα, εστιάζει στην αποανθρακοποίηση του στόλου, την ψηφιοποίηση της ναυπηγικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επανακατάρτισης των εργαζομένων. Η στρατηγική διασφαλίζει επίσης δίκαιο παγκόσμιο ανταγωνισμό για τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές εξοπλισμού της ΕΕ και ενσωματώνει τη στρατιωτική διάσταση με ειδικά μέτρα.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, «με τη νέα Στρατηγική Λιμένων της ΕΕ θα προστατεύσουμε αυτές τις πύλες προς την Ευρώπη για το μέλλον. Ένας στόλος παγκόσμιας κλάσης απαιτεί πύλες παγκόσμιας κλάσης. Πρέπει να έχουμε ρεαλιστική άποψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Η ξένη ιδιοκτησία και ο έλεγχος των λιμένων μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους ασφάλειας, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται κρατικοί φορείς. Θα αναπτύξουμε επομένως κριτήρια και κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη μέλη, εστιάζοντας σε λιμάνια που έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής διπλής χρήσης».

Ο ίδιος τόνισε ότι στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, σημειώνοντας ότι «θα χτίσουμε πάνω στο έργο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Λιμένων. Θα θεσπίσουμε πλαίσιο για αξιολόγηση λιμένων σε χώρες εκτός ΕΕ και θα εισαγάγουμε αυστηρούς ελέγχους ιστορικού εργαζομένων λιμένων».

Η Στρατηγική Λιμένων της ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι λιμένες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, χειρίζονται σημαντικό μέρος του εμπορίου και των επιβατών και εξελίσσονται σε κόμβους καινοτομίας και νέων βιομηχανιών. Προωθεί την ψηφιοποίηση, την καθαρή ενέργεια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων λιμένων. Παράλληλα, ενισχύει την ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία από εξωτερικές απειλές, διασφαλίζοντας ότι οι λιμένες παραμένουν κρίσιμα σημεία για το εμπόριο και την οικονομία της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας πρόσθεσε ότι «με τη Στρατηγική Βιομηχανίας Ναυτιλίας της ΕΕ, τη δεύτερη στρατηγική που παρουσιάζουμε σήμερα, θέλουμε ο ναυτιλιακός μας τομέας να ανθίσει και η ναυπηγική να αναζωογονηθεί. Ο ναυτιλιακός τομέας αντιμετωπίζει έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό και αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, με πλοία που λειτουργούν σε όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον, διαταραχές, κόστος ενεργειακής μετάβασης και γηρασμένο εργατικό δυναμικό, ενισχυόμενο από εξαρτήσεις σε παραγωγή και χρηματοδότηση πλοίων τρίτων χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.