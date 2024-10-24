Τον λιμένα Λαυρίου, τον τρίτο μεγαλύτερο της Αττικής μετά τον Πειραιά και την Ραφήνα, επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε σημαντικούς Λιμενικούς και Ναυτιλιακούς προορισμούς.

Ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε την έδρα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) όπου ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακόνδιο, για τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Οργανισμού τα τελευταία χρόνια καθώς και για το πρόγραμμα επενδύσεών του.

Σημαντική για την πορεία του λιμένα κρίνεται η εν εξελίξει διαδικασία για την μεταβίβαση του 50% των μετοχών του λιμένα, έπειτα από διαγωνισμό που διενεργείται από το ΤΑΙΠΕΔ και ο οποίος βρίσκεται στην Β΄ φάση.

Η αξιοποίηση του λιμένα εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση σημαντικών λιμενικών υποδομών σε όλη την χώρα.

Αναφερόμενος στην συγκεκριμένη διαδικασία, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας τόνισε ότι «Η ανάληψη της λειτουργίας του λιμένος Λαυρίου και η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου από αξιόλογους επενδυτές - έναντι σημαντικού τιμήματος - θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον λιμένα του Λαυρίου, την λαυρεωτική κοινωνία και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, με την δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το λιμάνι του Λαυρίου, περνά σε μία νέα πορεία ανάπτυξης και αναβάθμισης».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Λαυρίου “ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”, παρέστη σε εκδήλωση όπου κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις προοπτικές αλματώδους ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, στις ευκαιρίες που δημιουργούνται, στην κυβερνητική πολιτική για τον κλάδο του yachting, καθώς και στα έργα βελτίωσης των λιμενικών υποδομών και αύξησης θέσεων ελλιμενισμού σε όλη την Επικράτεια.

Αναφερόμενος στην είσοδο ιδιώτη επενδυτή στον λιμένα Λαυρίου επισήμανε ότι «Είναι προς όφελος του κάθε σοβαρού επενδυτή να διατηρεί καλές και συνεργατικές σχέσεις τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, όσο και με τους εργαζόμενους στην λιμενική ζώνη και τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον λιμένα. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει και στον λιμένα Λαυρίου».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιος Πέτσας και ο Δήμαρχος Λαυρίου, κ. Δημήτρης Λουκάς.

Πριν την εκδήλωση ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε την Λιμενική Αρχή Λαυρίου, όπου συνομίλησε με τα στελέχη και ενημερώθηκε για επιχειρησιακά - λειτουργικά ζητήματα.

