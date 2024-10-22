Γκίκας: Η ομαλή ενεργειακή μετάβαση της Ναυτιλίας προϋποθέτει περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά προσιτά καύσιμα

«Εάν θέλουμε την ομαλή ενεργειακή μετάβαση της Ναυτιλίας, πρέπει να εξασφαλίσουμε την παγκόσμια διαθεσιμότητα ασφαλών και οικονομικά προσιτών καυσίμων, χαμηλών ή/και μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, απευθύνοντας χαιρετισμό στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα "Maritime Climate Action", που διοργάνωσε η lomarlabs και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC), με στόχο να προβληθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ελλάδα για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον, καινοτόμων τεχνολογιών.

Ο κ. Γκίκας στην τοποθέτηση του, μεταφέροντας τις θέσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού κ. Χρήστου Στυλιανίδη, ανέφερε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να περάσουμε σταδιακά από την τρέχουσα αβεβαιότητα σε ένα προβλέψιμο περιβάλλον που θα καθοδηγεί τις μελλοντικές επενδύσεις και θα διασφαλίζει ανάλογες αποδόσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, υποστηρίζει σθεναρά τις Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες όπως την Πρωτοβουλία CLEΑN ENERGY MARINE HUBS (CEMH) από τον ICS, για συντονισμό και συμμετοχή στις δράσεις για απανθρακοποίηση σε Λιμάνια και Ναυτιλία.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη κοινής συμπόρευσης σε αυτή την προσπάθεια, με τη χρήση δημοσίων και ιδιωτικών χρηματοοικονομικών μέσων και υποστήριξε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα του Ναυτιλιακού κλάδου και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

