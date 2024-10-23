Την προκήρυξη νέας πανελλαδικής 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων της ακτοπλοΐας, αποφάσισε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ΠΝΟ.

Οι ναυτεργατικές οργανώσεις πραγματοποίησαν σήμερα συγκεντρώσεις στο λιμάνι του Πειραιά και ενημερωτικές συσκέψεις στα πλοία της ακτοπλοΐας.

Ο γγ της ΠΝΟ Μανώλης Τσικαλάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι πέραν του θέματος που αφορά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπάρχουν επιπλέον ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες ναυτικούς, όπως οι μειωμένες συνθέσεις στα πλοία κατά τη χειμερινή περίοδο, από το Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, ενώ πρόσθεσε ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Ν. 4150 που διέπει την τετράμηνη δρομολόγηση των Ε/Γ-Ο/Γ Ταχυπλόων Σκαφών.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των ναυτικών εργάζεται 6-7 μήνες τον χρόνο, αλλά το εισόδημα διαιρείται δια 12 μήνες. Ταυτόχρονα, βάσει των απαγορευτικών προϋποθέσεων που ισχύουν, είναι ελάχιστοι αυτοί που δικαιούνται το επίδομα ανεργίας από το ΓΕΝΕ, το οποίο κυμαίνεται στα 350 ευρώ» είχε επισημάνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών.

Ο γγ της ΠΝΟ δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, παρά το γεγονός ότι τα ναυτεργατικά σωματεία προχώρησαν σε ελέγχους που αφορούν παραβάσεις του μέγιστου ορίου απασχόλησης των πληρωμάτων, με προεξάρχουσα τις ειδικότητες των θαλαμηπόλων, των μαγείρων και των οικονομικών αξιωματικών, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που οφείλουν χρήματα από υπερωριακή απασχόληση.

Δήλωσε επίσης, ότι «το υπουργείο Ναυτιλίας, ως προς τα θέματα αυτά τηρεί προς το παρόν σιγή ιχθύος» και ότι έχει ζητηθεί ήδη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Σημειώνεται ότι η ΠΝΟ ζητά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το 2025, με αυξήσεις 12%, ενώ οι ακτοπλόοι αντιπρότειναν 3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

