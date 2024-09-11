Βρέθηκε το ναυάγιο πλοίου που βυθίστηκε πριν από 170 χρόνια

Το ναυάγιο ενός γαλλικού ατμόπλοιου που βυθίστηκε μετά από μια σύγκρουση που έχει περιγραφεί ως «hit and run» πριν από σχεδόν 170 χρόνια εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Μασαχουσέτης.

Ειδικότερα, οι δύτες στο Atlantic Wreck Salvage ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το ατμόπλοιο Lyonnais, ένα πρώιμο παράδειγμα πλοίου με ατμό που χάθηκε τραγικά το 1856, σύμφωνα με το The Maritime Executive.

Μετά από χρόνια αναζήτησης, δύτες από το AWS ήταν αυτοί που μπόρεσαν να βρουν το ναυάγιο του πλοίου του Ατλαντικού που βρίσκεται περίπου 200 μίλια από την ακτή της Μασαχουσέτης. Η βύθιση του Lyonnais αντιπροσωπεύει μια από τις χειρότερες θαλάσσιες καταστροφές του 19ου αιώνα καθώς μόνο 18 άνθρωποι επέζησαν από τη σύγκρουση. Συνολικά 114 από τους επιβάτες και το πλήρωμά του πέθαναν.

Λίγα λόγια για το Lyonnais

Κατασκευασμένο το 1855 από τους Laird & Sons of Birkenhead, στην Αγγλία το Lyonnais ήταν ένα από τα έξι πλοία που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει αλληλογραφία και επιβάτες μεταξύ Χάβρης, Γαλλίας, Νέας Υόρκης και Νότιας Αμερικής. Κατασκευάστηκε σε μια εποχή που τα πλοία έκαναν τη μετάβαση από το πανί στον ατμό. Θεωρείται ότι είναι ένα πρώιμο παράδειγμα δύο καινοτομιών στα μέσα του 19ου αιώνα: έχει βιδωτή προπέλα και μια σιδερένια γάστρα. Το πλοίο είχε μήκος 272 πόδια (82,9 μέτρα) και ζύγιζε 1.600 μεικτούς τόνους.

Έκανε δύο ταξίδια στη Νότια Αμερική το 1856 πριν ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι από τη Χάβρη στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 1856. Ωστόσο, στις 2 Νοεμβρίου στο ταξίδι της επιστροφής στη Γαλλία, ενώ έπλεε μέσα σε πυκνή ομίχλη το πλοίο συγκρούστηκε με το αμερικανικό ιστιοφόρο «Αδριατική».

Ιστορικές μαρτυρίες για τη σύγκρουση των δύο πλοίων

Ιστορικές μαρτυρίες του Gibson House Museum υποδεικνύουν ότι το «Αδριατική» χτύπησε το Lyonnais παρά το γεγονός ότι το τελευταίο είχε δείξει τα φώτα του και σφύριξε την πρώτη φορά που είδε το «Αδριατική». Ορισμένες αναφορές αναφέρουν ότι το φως του πλοίου έσβησε για λίγο πριν ανάψει ξανά, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση. Το «Αδριατική» συνέχισε, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο άλλο πλοίο. Η σύγκρουση άφησε το Lyonnais με μια τρύπα στη μία πλευρά.

Οι σκληρές προσπάθειες για να σωθεί το πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της ρίψης του πλεονάζοντος φορτίου στη θάλασσα για να ελαφρύνει και η χρήση στρωμάτων για να κλείσει η τρύπα, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη βύθιση. Όταν έγινε φανερό ότι το ατμόπλοιο θα βυθιζόταν, οι επιβάτες και το πλήρωμα εγκατέλειψαν το πλοίο χρησιμοποιώντας σωσίβιες λέμβους και μια αυτοσχέδια σχεδία. Έξι ημέρες αργότερα, ανασύρθηκε μια σωσίβια λέμβος με 12 άτομα. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν.

Μετά από σχεδόν 170 χρόνια, μια ομάδα δυτών του AWS στο σκάφος της D/V Tenacious ανακάλυψε το Lyonnais μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες άλλων. Η πρώτη ομάδα του AWS σάρωσε περιοχές που ήταν πιθανόν να βρίσκεται το πλοίο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους και επέστρεψε τον περασμένο μήνα όταν εντόπισε το ναυάγιο. Θεώρησαν ότι το ναυάγιο που εντόπισαν ήταν το Lyonnais αφού εξέτασαν τον κύλινδρο του κινητήρα, έναν τύπο που χρησιμοποιήθηκε μόνο για λίγο και ήταν 57 ίντσες, όπως έδειξαν τα αρχεία μεγέθους για τον κινητήρα του Lyonnais.

Παρά το γεγονός ότι είχε αρκετούς διάσημους επιβάτες που χάθηκαν στην τραγωδία, η ιστορία του Lyonnais είχε σε μεγάλο βαθμό χαθεί στον χρόνο. Τα αρχεία δείχνουν ότι η ναυτιλιακή εταιρεία διατήρησε μόνο παράτυπες υπηρεσίες και σύμφωνα με πληροφορίες έκανε το τελικό της ταξίδι τον Μάρτιο του 1857.



Πηγή: skai.gr

