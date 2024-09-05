Από τις άγονες γραμμές θα ξεκινήσει η πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη, η έναρξη της προμελέτης που αφορά στο έργο Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ «Consultant for the Pre-feasibility study for a Green Ferries PPP».

Η προμελέτη έχει ορίζοντα υλοποίησης οκτώ μηνών, με προϋπολογισμό 280.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη ακτοπλοϊκών συνδέσεων δημόσιας υπηρεσίας, με την ανάπτυξη μοντέλου ΣΔΙΤ και τη χρήση «πράσινων» πλοίων.

Αποτελεί το πρώτο στάδιο της δράσης που έχει προβλεφθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα/ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027».

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 80.000.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει σε 360.000.000 ευρώ.

Σε συνεργασία επίσης με τη Μονάδα Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του υπουργείου Οικονομικών, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά:

«Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα ανανεώσει τον γερασμένο ακτοπλοϊκό στόλο της χώρας μας αξιοποιώντας «πράσινα» πλοία στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών μας. Σήμερα ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό έργο για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσα από το οποίο θα αναπτύξουμε το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την στήριξη της ελληνικής ακτοπλοΐας στην ανανέωση του στόλου για τις άγονες γραμμές. Με την προώθηση της πράσινης τεχνολογίας και τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των άγονων γραμμών, δείχνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ένα μέλλον όπου η ελληνική ακτοπλοΐα θα είναι πρωτοπόρος και αειφόρος».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν το σχήμα της αναδόχου εταιρείας, στελέχη της Μονάδας ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ-ΥΝΑΝΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

