Στυλιανίδης: Εντυπωσιακή ανάπτυξη στα λιμάνια Βόρειας Ελλάδας

Τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας γνωρίζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) με θέμα «Η εξέλιξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος την τελευταία δεκαετία. Ευκαιρίες και προκλήσεις για το μέλλον», ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι το πρώτο οχτάμηνο του έτους τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στον άξονα της Εγνατίας Οδού, γνώρισαν αύξηση 13% στους επιβάτες και 23,5% στα οχήματα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα, την χρονιά ρεκόρ του 2019.

Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι ολοκληρώθηκε το προεδρικό διάταγμα για το master plan και αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επισήμανε την ανάγκη το σύστημα λιμενικής διαχείρισης και διακυβέρνησης να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες. Πρόσθεσε, ότι μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου ανάκαμψης είναι σε εξέλιξη έργα ύψους πάνω από 300 εκ ευρώ και δεσμεύτηκε ότι θα διεκδικήσει μέσα από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, πρόσθετα κονδύλια. Σε ότι αφορά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σημείωσε ότι έχουν διατεθεί κονδύλια ύψους 24 εκ. Ευρώ για την αναβάθμισή του, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, επισήμανε ότι το όραμα της εθνικής λιμενικής πολιτικής της περιόδου 2025-2035 συνίσταται στην δημιουργία σύγχρονου λιμενικού συστήματος, με ανταγωνιστικούς, βιώσιμους έξυπνους πολυτροπικούς λιμένες που θα λειτουργούν ως πόλοι ανάπτυξης και επενδύσεων.

Την εκτίμηση ότι το 2030 και το 2040 θα συνεργάζονται τα λιμάνια μεταξύ τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση στη διαχείριση πόρων, διατύπωσε ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ και εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ του ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιάγκος.

Περαιτέρω, επισήμανε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η σύνδεση των λιμανιών με δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ μεταξύ των τομέων στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ανέφερε την ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών για Πύλες Σέγκεν, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και η ηλεκτρονική σύνδεση τελωνείων με λιμάνια για την απλοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών, όπου, όπως είπε, έχει σημειωθεί προόδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

