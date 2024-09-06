4o Olympic Yacht Show: «Διεθνείς συμμετοχές στη πιο σημαντική διοργάνωση του Ελληνικού Yachting»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες του 4ου Olympic Yacht Show που θα διεξαχθεί στην Olympic Marine, στο Λαύριο, 10-13 Οκτωβρίου. Η φετινή λίστα των εκθετών περιλαμβάνει νέα ονόματα από την πολυδιάσταση αγορά του yachting, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για νέες B2B συναντήσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Το ετήσιο ραντεβού yachting που δίνουν για τέταρτη χρονιά στο Λαύριο, οι πρωταγωνιστές του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνει περαιτέρω ώθηση και δυναμική στην αγορά του σκάφους αναψυχής.

Φέτος, την παρουσία τους στο 4ο Olympic Yacht Show έχουν ήδη κατοχυρώσει, τόσο στο χερσαίο όσο και στο πλωτό τμήμα της έκθεσης, εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Λετονία, αποδεικνύοντας ότι η έκθεση-θεσμός για το ελληνικό yachting αποτελεί πλέον έναν δυνατό συνδετικό κρίκο της χώρας μας με το εξωτερικό, αλλά και ένα αποδοτικό και γόνιμο ιδεοδρόμιο για τους επαγγελματίες του χώρου και τους ιδιοκτήτες.

Τη διεθνή ταυτότητα της έκθεσης ενισχύουν και οι πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες σκαφών που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο Show και προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον του παγκόσμιου yachting.

Η εκδήλωση που έχει εδραιωθεί στον διεθνή χάρτη των μεγάλων yacht events, με ειδική αναφορά στα calendar αναγνωρισμένων sites, ξεχωρίζει ήδη ως το μοναδικό event στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μεσαία και μεγάλη κατηγορία σκαφών αναψυχής, αναδεικνύοντας τα νέα μοντέλα προς πώληση που ανήκουν στην premium κατηγορία.

Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου θα δώσουν ισχυρό παρών στο καλαίσθητο και καλοσχεδιασμένο περιβάλλον στην Olympic Marine, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος για τη μεγάλη κατηγορία των Luxury Ribs και Luxury Day Cruisers.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Show, Γεράσιμος Γερολυμάτος, «Το Olympic Yacht Show αποτελεί πλέον ένα σημαντικό ραντεβού για τους λάτρεις και επαγγελματίες του χώρου, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ξένα ναυπηγεία. Φέτος θα είναι πλουσιότερο και μεγαλύτερο. Το πιο σημαντικό πλέον είναι ότι το Olympic Yacht Show αποτελεί το ελληνικό εργαλείο προώθησης αυτής της αγοράς που λέγεται θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός πολυτελείας. Φωτίζει πολυδιάστατα αυτή την αγορά, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε πρώτο πλάνο την ελληνική επιχειρηματική σκηνή του yachting.

Στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ότι το ελληνικό yachting είναι από τους πιο δραστήριους και σημαντικούς τομείς της οικονομίας μας και είναι ανταγωνιστικό στον διεθνή στίβο».

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η EKO στηρίζει ως μέγας χορηγός το Olympic Yacht Show 2024, ενισχύοντας το πιο επιτυχημένο και αναγνωρισμένο in-water show στην Ελλάδα.

Έχοντας κερδίσει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Olympic Yacht Show 2024 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του ΥπουργείουΤουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Δήμου Λαυρεωτικής.

