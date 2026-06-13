Κικίλιας: «Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις, δουλειές και προοπτική για την ελληνική οικογένεια»

«Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δύναμη της χώρας, φέρνοντας περισσότερες επενδύσεις, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και καλύτερο εισόδημα για τη μέση ελληνική οικογένεια», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Ήταν όραμά μας και καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, στρατηγική, διαπραγματεύσεις και κόπο για να μπορέσουμε αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία- η οποία είναι η πρώτη στον κόσμο, φέρνει 8-9% του ΑΕΠ ως έσοδα και 200.000 πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας- να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε στην όποια διαπραγμάτευση. Να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό. Αντιθέτως, να ξαναμπεί η συζήτηση στην ελληνική οικογένεια για το πώς θα ασχοληθούν με επαγγέλματα της ναυτιλίας ή γύρω από τη ναυτιλία, για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, να μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι, να μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να είναι ευτυχισμένοι», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν αφορά έναν στενό κύκλο ανθρώπων, αλλά αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υπεραξία στις τοπικές οικονομίες. Όπως είπε, «δεν θέλω να πιστεύουν κάποιοι ότι ορισμένοι πλούσιοι εφοπλιστές διακινούν μεταξύ τους τον μεγάλο πλούτο και κερδίζουν. Η προστιθέμενη αξία στη χώρα από τη ναυτιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το κομμάτι της ποντοπόρου ναυτιλίας με τα ναυπηγεία, το yachting, τις μαρίνες, μαζί με την ανάπτυξη και τα έσοδα που φέρνει η ακτοπλοΐα, μεταφέροντας κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στα νησιά μας, αλλά και όλα τα επαγγέλματα τα οποία χτίζονται γύρω από αυτό, μπορούν να δώσουν σε μια περιοχή τεράστια άνθηση και ανάπτυξη. Αν επενδύσει κανείς σε μια λιμενική υποδομή, αυτό μεταφράζεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, logistics, τροφοδοσία, security κλπ. Για φανταστείτε, λοιπόν, σε κάθε λιμάνι που έχει η χώρα, σε κάθε μαρίνα, σε κάθε αγκυροβόλιο, να υπάρχει η δυνατότητα για τα παιδιά μας να έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Και οι περιουσίες των ανθρώπων, δηλαδή τα οικόπεδά τους, τα σπίτια τους να αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Αυτό δεν είναι το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας;».

Αναφερόμενος στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω της ναυτιλίας της, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια, το κόστος των μεταφορών, τον πληθωρισμό και τελικά το κόστος ζωής των πολιτών. «Η Ελλάδα κατέχει 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας με ελληνόκτητα πλοία. Το εμπόριο στον πλανήτη, γίνεται 80% μέσα από τη θάλασσα. 'Αρα, το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια και πώς θα φτάσει αυτό στο νοικοκυριό, το αν τα προϊόντα θα είναι ακριβά ή φθηνά, αν θα έχουμε πληθωρισμό και αν θα έχουμε επάρκεια, είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποντοπόρο ναυτιλία» ανέφερε, προσθέτοντας ότι στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στον ΙΜΟ για την ενεργειακή μετάβαση, η Ελλάδα αξιοποίησε τη δύναμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας, με στόχο να υπάρξει μια ρεαλιστική προσέγγιση, που δεν θα οδηγεί σε επιβάρυνση της οικονομίας και των κοινωνιών.

Για την ακτοπλοΐα, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των επιβατών και η συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στήριξης του κλάδου και της κοινωνίας. «Η ασφάλεια για εμάς, στην ακτοπλοΐα, είναι πάνω από όλα. Μόνο από τον Πειραιά διακινούνται 10.700.000 επιβάτες για τα νησιά μας σε κάθε τουριστική σεζόν. Αυξήσεις στα εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρυσι και δεν έχουμε και μέχρι τώρα. Φέτος, δώσαμε 60 εκ. ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοΐα και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από τον Μάρτιο. Έχω μιλήσει με τον κύριο πρωθυπουργό, με την προεδρία της κυβέρνησης και τον Κωστή Χατζηδάκη και θα δούμε, στη διάρκεια του καλοκαιριού, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι. Θα στηρίξουμε και την ακτοπλοΐα μας και το τουριστικό μας προϊόν, αλλά με μέτρο, δεν πέφτουν λεφτά από τα δέντρα», σημείωσε.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Blue Star 2, ο υπουργός τόνισε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόστηκαν άμεσα και απαρέγκλιτα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών και να συνεχιστεί με ασφάλεια το δρομολόγιο.

Για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ο κ. Κικίλιας εξήρε το έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, σε συνεργασία με την Frontex και τις λιβυκές αρχές. «Είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο. Είναι ό,τι πιο αισχρό, ό,τι πιο ανήθικο μπορεί να κάνει κανείς. Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δίνουν αυτές τις μάχες κάθε μέρα στο Αιγαίο, μέρα και νύχτα. Συνολικά, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε 23% μείωση στις ροές. Έχουμε 62% μείωση από την Τουρκία και 68% αύξηση από τη Λιβύη. Συμφωνήσαμε με την Frontex, τα αεροπλάνα και τα drones της Frontex δεν θα πετάνε πλέον πάνω από την Κρήτη και στο πέλαγος. Θα πετάνε στα δώδεκα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Στέλνουμε μόνιμο εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος στην Τρίπολη και ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν τρία σκάφη στις λιβυκές αρχές, ώστε να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις πολιτικές εξελίξεις, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί αποκλειστικά από το έργο της και από τη σχέση της με την κοινωνία. «Το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από εμάς, από τη σχέση μας με την κοινωνία, από τη διάθεσή μας να σπρώξουμε μπροστά και να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Από το όραμά μας και το πώς δείχνουμε ότι στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά. Από τα θέματα της ασφάλειας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της ακρίβειας και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε. Κανένα κόμμα, καμία ίδρυση νέου κόμματος, όσα κι αν είναι αυτά, δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη σχέση», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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