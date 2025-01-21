Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) περιήλθε το ποσοστό 7,27%, που κατείχε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον ΟΛΘ, στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από την ΕΕΣΥΠ.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί την ενημέρωση που έλαβε, στις 20.01.2025, από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εταιρείας «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), η οποία κατείχε άμεσα 732.594 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 188Α και 188Β του Ν. 4389/2016 όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 5131/2024 (ΦΕΚ Α΄ 128/02-08-2024), τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και την από 23-12-2024 σύμβαση συγχώνευσης (ΦΕΚ Β’ 7093/24-12-2024), η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 31-12-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5215680.

Κατόπιν της συγχώνευσης, οι 732.594 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που κατείχε άμεσα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) περιήλθαν, την 31-12-2024, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), της οποίας μοναδικός μέτοχος (100%) είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ποσοστό 7,27% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ελέγχεται εμμέσως από το Ελληνικό Δημόσιο δεν μεταβάλλεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.