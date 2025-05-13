ΟΛΠ Α.Ε.: Ρεκόρ εσόδων και κερδών για το 2024

Εντυπωσιακή πορεία κατέγραψε η ΟΛΠ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2024, παρουσιάζοντας νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα, κερδοφορία και προτεινόμενο μέρισμα, κατά την ετήσια παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν στελέχη της εταιρείας, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 'Αγγελο Καρακώστα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές.

Η ΟΛΠ Α.Ε. σημείωσε για τέταρτη διαδοχική χρονιά τις υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της, με συνολικά έσοδα ύψους 230,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,0% σε σχέση με τα 219,8 εκατ. ευρώ του 2023. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 112,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 87,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 30,8% σε σχέση με τα 66,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε προτεινόμενο μέρισμα ύψους 1,92 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 43,7% συγκριτικά με το μέρισμα του 2023 (1,34 ευρώ), γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη διανομή μερίσματος από την ίδρυσή της.

Η εξαιρετική οικονομική επίδοση αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του λιμένα Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων της κρουαζιέρας, της ακτοπλοΐας, του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, του σταθμού αυτοκινήτων και της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του λιμένος, με στοχευμένες επενδύσεις και έργα εκσυγχρονισμού που ενισχύουν τη θέση του Πειραιά ως ενός εκ των κορυφαίων λιμένων της Μεσογείου και της Ευρώπης. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών παραμένει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας, καθιστώντας τον Πειραιά κόμβο διεθνούς σημασίας για το θαλάσσιο εμπόριο και τον τουρισμό.

Πηγή: skai.gr

