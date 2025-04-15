Με κέρδη ολοκληρώθηκε το 2024 για τον ΟΛΘ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε. (ή «Εταιρεία»), ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα Θεσσαλονίκης και κύριος πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών πολλαπλών πυλών και λύσεων εφοδιαστικής για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2024.

«Οι ισχυρές επιχειρησιακές επιδόσεις τροφοδότησαν, ακολούθως, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 2024, με υψηλό ρεκόρ σε έσοδα και διακίνηση, παρά τις σημαντικές προκλήσεις σε ένα ολοένα και πιο δυσμενές και αβέβαιο περιβάλλον, όπου επικράτησαν έντονη γεωπολιτική αστάθεια, κλιμακούμενες συγκρούσεις και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο Όμιλος πέτυχε πωλήσεις, κέρδη, διακίνηση και όγκους ρεκόρ, για άλλη μια χρονιά, σχεδόν σε όλους τους βασικούς τομείς των εργασιών του. Τα ισχυρά αποτελέσματα το 2024 είναι αποτέλεσμα διακίνησης και όγκων που ξεπερνούν τις επιδόσεις σε όλες τις βασικές υπηρεσίες, καθώς και βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (TEUs), έφθασε τις 566 χιλιάδες, αυξημένη σημαντικά κατά 46 χιλιάδες TEUs (+9%) από έτος σε έτος. Η διακίνηση στον Συμβατικό Τομέα έφτασε τα 3,2 εκατομμύρια τόνους, υψηλότερη κατά 250 χιλιάδες τόνους (+9%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι αφίξεις κρουαζιέρας έφτασαν σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ των 81 πλοίων, έναντι 68 το προηγούμενο έτος (+19%), με τους επιβάτες συνολικά να ανέρχονται σε 125 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση κατά 64 χιλιάδες επιβάτες (+105%) σε ετήσια βάση. Τα έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα € 100,7 εκατ. το 2024, σε σύγκριση με € 85,9 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς, αυξημένα σημαντικά κατά € 14,8 εκατ. (+17%), τροφοδοτούμενα από τα υψηλότερα έσοδα σε όλους τους κύριους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας: τα έσοδα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά € 11,5 εκατ. (+19%), του Σταθμού Συμβατικού Φορτίου κατά € 2,9 εκατ. (+14%), τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν κατά € 0,5 εκατ. (+54%), ενώ από την Εκμετάλλευση Χώρων κατά € 0,3 εκατ. (+7%). Αναφορικά με την κερδοφορία του Ομίλου για το 2024, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 47,1 εκατ., αυξημένα κατά € 9,5 εκατ. (+25%) έναντι του 2023. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 42,6 εκατ. έναντι € 34,1 εκατ. το 2023, αντικατοπτρίζοντας αύξηση € 8,6 εκατ. (+25%), ενώ το περιθώριο EBITDA έφτασε στο 42%, αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 36,3 εκατ. έναντι € 26,4 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση € 9,9 εκατ. (+37%) ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων βελτιώθηκαν σημαντικά και έφθασαν σε € 28 εκατ. έναντι € 20 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 38% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,78 €/μετοχή. Το συνολικό μέρισμα θα προταθεί στα € 2 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€ 1,3 ανά μετοχή), το οποίο τελεί υπό έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Μαΐου. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα € 6,3 εκατ. «Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρά επίπεδα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, λόγω της συνεπούς και ισχυρής παραγωγής λειτουργικών ταμειακών ροών, φθάνοντας τα € 123 εκατ. συνολικά διαθέσιμα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας άνω των 3 μηνών, ύψους € 76,4 εκατ., αντανακλώντας συνολικά μια αύξηση € 28 εκατ. σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος , κ. Αθανάσιος Λιάγκος, είπε πως «το 2024 ήταν ακόμα μια χρονιά-ρεκόρ για την ΟΛΘ Α.Ε., καθώς οι επιδόσεις της Εταιρείας ενισχύθηκαν σημαντικά σε όλους τους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων της. Το γεγονός αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της συνεπούς υλοποίησης του μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού και επενδυτικού μας σχεδιασμού, που έχει ως στόχο την ανάδειξη και την ισχυροποίηση του ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης εισέρχεται πλέον σε νέα τροχιά ανάπτυξης, μετά και την πρόσφατη έκδοση του Π. Δ. με το οποίο εγκρίθηκε το Master Plan, που αποτελεί σημαντικό ορόσημο ανάπτυξης της ΟΛΘ Α.Ε.» Η Εταιρεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδύσεων που ενισχύουν τις προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα, και μεταξύ αυτών στην εκκίνηση του εμβληματικού έργου της επέκτασης του Προβλήτα 6. Έργο που πρόκειται σύντομα να μπει σε φάση υλοποίησης, μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων κατασκευής του έργου.

«Η επένδυση αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τη διεθνή θέση του Λιμένα Θεσσαλονίκης, στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης λιμενικής κοινότητας και προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

