Πλοία με κατεύθυνση ιρανικά λιμάνια εξακολουθούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ

Δεκαεπτά πλοία εντοπίστηκαν να διασχίζουν τo Στενό μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler

Ορμούζ

Τα περισσότερα πλοία που διέσχισαν τo Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες ακολούθησαν μια διαδρομή που έχει καθοριστεί από τις ιρανικές αρχές, και περίπου τα μισά από αυτά φόρτωσαν σε ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ναυτιλιακά δεδομένα.

Αυτό αποτελεί αψήφιση του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τα πλοία να χρησιμοποιούν ιρανικά λιμάνια, σημειώνει το CNN. 

Δεκαεπτά πλοία εντοπίστηκαν να διασχίζουν τo Στενό μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler -μεταξύ αυτών τέσσερα μεγάλα φορτωμένα δεξαμενόπλοια. Δύο από αυτά είχαν αναχωρήσει από ιρανικά λιμάνια και δύο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το μεγαλύτερο, σύμφωνα με την Kpler, ήταν το ελληνόκτητο Jiaolong, το οποίο αναχώρησε από τα ΗΑΕ την Παρασκευή και έφτασε τη Δευτέρα στο ινδικό λιμάνι Σίκα.

Η κίνηση μέσω του Ορμούζ τους τελευταίους δύο μήνες κινείται περίπου στο 5% του ημερήσιου μέσου όρου πριν τον πόλεμο, προκαλώντας ελλείψεις σε προϊόντα διύλισης, ιδιαίτερα στην Ασία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Πλοία Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
