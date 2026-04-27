Άγνωστοι κατέλαβαν φορτηγό πλοίο στη Σομαλία

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε αργά την Κυριακή ότι έλαβε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι είχαν καταλάβει ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο είχε αλλάξει πορεία προς τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας.

Σε σχετική δήλωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη 6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Γκαρακάντ, χαρακτηρίζοντάς το ως πειρατεία, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

