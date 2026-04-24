Ρόδος: Η ναυαρχίδα του τουρισμού και τα προβλήματα υποδομών στο λιμάνι

Η Ρόδος θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Αν σκεφτεί κανείς, μάλιστα, ότι οι τουριστικές υποδομές της ξεκίνησαν την περίοδο της Ιταλοκρατίας τη δεκαετία του 1920.

Κάθε χρόνο δέχεται πάνω από 3.000.000 τουρίστες, με το 1/3 από αυτούς να φτάνουν με τα κρουαζιερόπλοια. Όμως το τουριστικό λιμάνι που δένουν τα υπερμεγέθη κρουαζιερόπλοια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις υποδομές του.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο λιμάνι της Ρόδου, κατέγραψε τα προβλήματα και συνομίλησε με τον Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσων, επαγγελματίες, αλλά και τουρίστες.

