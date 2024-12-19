Συμφωνία με την εταιρεία MAN Energy Solutions SE υπέγραψε, πρόσφατα, ο όμιλος ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies για την παραγγελία και προμήθεια 20 σετ κύριων μηχανών πρόωσης που θα εγκατασταθούν στα πρώτα ρυμουλκά πλοία τύπου RAstar 2800.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η παραγγελία περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά 40 μηχανών πρόωσης, καθώς κάθε σετ αποτελείται από 2 μηχανές MAN 16V175D-MM, ισχύος 2560kW σε 1800rpm και τα απαραίτητα βοηθητικά συστήματα, με προαίρεση επιπλέον 20 σετ κύριων μηχανών πρόωσης (συνολικά 80).

Η ναυπήγηση των ρυμουλκών πλοίων θα πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία της ONEX, στην Ελευσίνα και τη Σύρο, σε συνέχεια της στρατηγικής συμφωνίας του Ομίλου με τη μεγαλύτερη εταιρεία ναυπηγικής σχεδίασης ρυμουλκών στον κόσμο, την καναδική Robert Allan, όπου ο Όμιλος ONEX απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη ναυπήγηση έως 40 ρυμουλκών, εντός της επόμενης πενταετίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των πολύτιμων αυτών πλοίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ύψος της παραγγελίας εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική αξία της γραμμής παραγωγής για την πενταετία, υπολογίζεται σε πάνω από 380 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, οι δύο όμιλοι αναπτύσσουν σχέδιο για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους μέσω της υποστήριξης των μηχανών MAN, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΟΝΕΧ, σκοπεύοντας στη δημιουργία ενός διευρυμένου βιομηχανικού οικοσυστήματος στην περιοχή της Μεσογείου.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, όπως σημειώνεται, οι δύο όμιλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας στη χώρα, φέρνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και σύγχρονα ναυπηγικά συστήματα, με στόχο τη μετάβαση προς ένα μέλλον ουδέτερο από εκπομπές άνθρακα.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, δήλωσε για την υπογραφή της συμφωνίας: «Ένα εθνικό σχέδιο χρόνων ολοκληρώνει ακόμη ένα σημαντικό στάδιο υλοποίησης. Η στρατηγική συνεργασία μας με μια κορυφαία κατασκευάστρια μηχανών, όπως η ΜΑΝ, προσθέτει σημαντικότατα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη νέα σειρά ρυμουλκών. Στόχος μας, να δώσουμε μοναδικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, μέσα από βιώσιμες δυνατότητες περιβαλλοντικής εναρμόνισης, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Τα ρυμουλκά ΟΝΕΧ είναι λύση αναβάθμισης των λιμένων της χώρας και περαιτέρω ενίσχυσης του συνολικού πακέτου των παρεχόμενων υποδομών στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες τους. Η πολιτική επιλογή της Ελλάδας να προχωρήσει μπροστά στον τομέα αυτόν, συναντά την εγχώρια ανάπτυξη δυνατοτήτων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλληνα εργαζόμενο και μεγάλους ωφελημένους, την εγχώρια οικονομία και κοινωνία. Προχωράμε στην αναγέννηση και τον μετασχηματισμό ενός κλάδου, μέσα από υποδομές υπεροχής, στους τομείς ναυπήγησης, ενέργειας, άμυνας και εφοδιασμού».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΝ Energy Solutions Ελλάδος, Βαλκάνιων και Κύπρου, Διονύσιος Χριστοδουλόπουλος: «Η MAN από το 2018 αναγνώρισε στην ONEX τη δυναμική που αναδύεται όχι μόνο στην επισκευαστική αλλά και στην κατασκευαστική δραστηριότητα των ελληνικών ναυπηγείων. Η σημερινή συμφωνία είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης ότι τέτοιες συνεργασίες μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Πλέον δεν πρόκειται για ένα σχέδιο «επί χάρτου», αλλά για ένα πραγματικό έργο που πολύ σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα του να πλέουν σε ελληνικές -και όχι μόνο- θάλασσες»

