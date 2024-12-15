Γκίκας: «Ο προϋπολογισμός του 2025 βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

Με αφορμή την ψήφιση του Προϋπολογισμού του έτους 2025, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα καθώς συνδυάζει τη δημοσιονομική σύνεση με την οικονομική ανάπτυξη.

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά και το 2025 σε νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος αλλά και της κλιματικής κρίσης και βέβαια, στην ενίσχυση των βασικών πυλώνων του κράτους όπως η υγεία, η παιδεία και η άμυνα.

Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η μείωση της φορολογίας - αφού μειώνονται επιπλέον 12 φόροι - η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η εφαρμογή αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών και η στήριξη των επενδύσεων, συνιστούν μια ισορροπημένη και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και τη διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας.

Ειδικότερα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες σε σχέση με το 2024 και πρόκειται να χρηματοδοτήσουν δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, τη φύλαξη θαλασσίων οδών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη ναυτική εκπαίδευση, την αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης του προσωπικού, τις αυξήσεις σε επιδόματα, την καταβολή στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και φυσικά να ενισχύσουν την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για την εθνική νησιωτική πολιτική».

