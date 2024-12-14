Ολοκληρώθηκε η άσκηση ενεργοποίησης μονάδων της επιχείρησης "Sea Guardian"

'Ασκηση τύπου «LIVEX» (Stby Unit Activation Exercise), διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης Sea Guardian (OSG) στην θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην άσκηση συμμετείχαν το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης «Άτλας Ι», της Διοίκησης Φρεγατών, το οποίο προσομοίωσε ύποπτο εμπορικό πλοίο, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων «Δανιόλος», της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών, στο οποίο επέβαινε Ομάδα Ανορθοδόξου Πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), ένα Σκάφος Ανορθοδόξου Πολέμου/Ταχείας Μεταφοράς της ΔΥΚ, ένα ελικόπτερο της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και στοιχείο Διοίκησης και Ελέγχου Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Command andControl Element - SOCCE) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) που έχουν διατεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας στην (OSG) του ΝΑΤΟ υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Συμμαχικής Ναυτικής Διοίκησης (Allied Maritime Command - MARCOM).

Σκοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου, καθώς και η εξέταση του επιπέδου ετοιμότητας των Δυνάμεων που διατίθενται στο ΝΑΤΟ, για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο. Βασικό αντικείμενο της άσκησης ήταν η εκτέλεση μη συναινετικής νηοψίας σε εμπορικό πλοίο ενδιαφέροντος, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.