Στη Σύνοδο Κορυφής για τη "Ναυτιλία 2024" που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Μάλτα συμμετείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο κ. Στυλιανίδης πήρε μέρος στο πρώτο πάνελ των ομιλητών στο οποίο, ο συντονιστής καθηγητής Γιώργος Θεοχαρίδης, έθεσε το θέμα του κατά πόσο οι φορείς χάραξης πολιτικής είναι συγχρονισμένοι με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο Υπουργός επισήμανε πως απαιτείται ένας τέτοιος συγχρονισμός και πρόσθεσε ότι «όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, πρέπει να καθίσουν μαζί και να συζητήσουν, ανοιχτά και ειλικρινά, τα προβλήματα και τις λύσεις».

Ο κ. Στυλιανίδης έκανε σαφές πως ο συγχρονισμός των πολιτικών με τη ναυτιλιακή βιομηχανία δεν μπορεί να αγνοεί τις παγκόσμιες απαιτήσεις, τις πραγματικότητες και – πάνω απ' όλα – τις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. «Βλέπουμε το ρόλο μας ως έντιμο διαμεσολαβητή ανάμεσα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και στις εκκλήσεις για φιλική προς το περιβάλλον, κοινωνικά ευαίσθητη και ασφαλή ναυτιλιακή μεταφορά», είπε χαρακτηριστικά.

Και κατέληξε: «Το αδιαμφισβήτητο όφελος του συγχρονισμού της πολιτικής, με τη μορφή που περιέγραψα, θα είναι ρεαλιστικές πολιτικές και κανονισμοί, που θα υπογραμμίζουν και θα προβάλλουν το ρόλο της ναυτιλίας ως έναν από τους καταλύτες και παράγοντες που προωθούν την παγκόσμια ευημερία. Με τη σειρά του, αυτό θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της εποχής μας, την έλλειψη ναυτικών, αναδεικνύοντας ότι οι ναυτιλιακές βιομηχανίες προσφέρουν εξαιρετικές επαγγελματικές επιλογές για τη νεολαία μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.