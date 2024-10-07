Έναρξη της διαδικασίας του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του λιμένα Μεγίστης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου», προϋπολογισμού 817.000 €.

Ξεκίνησε το πρώτο από τα βήματα που απαιτούνται για την αποκατάσταση του τμήματος του λιμένα που εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα στη Μεγίστη (Καστελόριζο).

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων) με τον Δήμο Μεγίστης, καθώς και η ανάθεση τεχνικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του λιμένα Μεγίστης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου».

Το έργο έχει ενταχθεί ήδη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων), με προϋπολογισμό €817.000.

Σημειώνουμε ότι, επιπρόσθετα του ανωτέρου επείγοντος έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, έχει αναθέσει στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, το έργο «Ανακατασκευή κρηπιδωμάτων λιμένος Μεγίστης Καστελόριζου», προϋπολογισμού €3.900.000 (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων), που αφορά στην εκτεταμένη χερσαία ζώνη του λιμένα του νησιού. Μία παρέμβαση ζωτικής σημασίας που θα διατηρήσει, ουσιαστικά, την ύπαρξη του αξιόλογου παραδοσιακού οικισμού.

Το δύο αυτά έργα, στο πιο απομακρυσμένο σύνορο της χώρας μας, αποτελούν ζωντανή απόδειξη της στήριξης που παρέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Κυβέρνηση στην ακριτική νησιωτική Ελλάδα. Δύο στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, στην ασφάλεια των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αλλά και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

