Ολοκληρώθηκαν, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, οι επικίνδυνες εργασίες κατάσβεσης των 18 εστιών πυρκαγιών που έκαιγαν στις 21 Αυγούστου, πάνω στο υπό ελληνική σημαία ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου SOUNION.

Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κατάσβεση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ναυαγοσωστική ομάδα 27 ατόμων με την υποστηριξη του ναυαγοσωστικού πλοίου ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη ομάδα των Χούθι της Υεμένης χτύπησε το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα στις 21 Αυγούστου, ενώ τοποθέτησε και εκρηκτικά που προκάλεσαν τις πυρκαγιές οι οποίες μαίνονταν μέχρι την κατάσβεσή τους προχθές.

Ήδη, το τάνκερ ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό πλοίο ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με προορισμό το Σουέζ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί η μετάγγιση του φορτίου των 150.000 τόνων ιρακινού αργού πετρελαίου που μετέφερε σε άλλο δεξαμενόπλοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.