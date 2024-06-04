Η στενότερη διεθνής συνεργασία μεταξύ ναυτικών αποστολών στην Ερυθρά Θάλασσα μείωσε τον αριθμό των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σε συνέντευξή του στο Reuters την Τρίτη.

Στην Ελλάδα βρίσκεται το αρχηγείο της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο ονομάζεται «Ασπίδες».

«Για εμάς, είναι ικανοποίηση που από την περασμένη εβδομάδα βλέπουμε μια αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού και της έντασης των επιθέσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε ο κ. Στυλιανίδης, μιλώντας στο περιθώριο της ναυτιλιακής εβδομάδας Posidonia στην Αθήνα. «Είναι άλλη μια απόδειξη ότι με αποφασιστικότητα η διεθνής κοινότητα μπορεί να το σταματήσει».

Το ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» δημιουργήθηκε προκειμένου να προστατεύσει τα πλοία από επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις με drone και πυραύλους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο και έχουν επεκτείνει τις επιθέσεις τους και σε άλλες πολυσύχναστες πλωτές οδούς.

Η ναυτιλία έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε ο κ. Στυλιανίδης, πρώην Επίτροπος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι έχουν προκαλέσει «απτές επιπτώσεις, γεωπολιτικά, εμπορικά, νομικά, περιβαλλοντικά».

Η πρόσφατη μείωση, είπε, έδειξε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» και η υπό τις ΗΠΑ «Επιχείρηση Prosperity Guardian» αλληλοσυμπληρώνονται βοηθώντας στην αποκατάσταση της ελευθερίας του εμπορίου στην περιοχή.

Η Ελλάδα, η οποία ηγείται του ναυτιλιακού τομέα με βάση του τονάζ, έχει επίσης επηρεαστεί, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός ήταν και ο λόγος πίσω από την απόφαση της χώρας να διαδραματίσει πιο ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία της Ε.Ε.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον δύο ελληνικών πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες. «Δεν υπάρχει καμία απροθυμία να είμαστε στην πρώτη γραμμή», είπε. «Ως χώρα, πρώτη στον ναυτιλιακό τομέα, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες και τα καθήκοντά μας».



Πηγή: skai.gr

