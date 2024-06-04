Γραμμή παραγωγής για ρυμουλκά στα ναυπηγεία του Ομίλου της ONEX

Στη υπογραφή δύο συμφωνιών που αφορούν την ασφάλεια στα λιμάνια, αλλά και την έναρξη γραμμής παραγωγής για ρυμουλκά στα δύο ναυπηγεία του Ομίλου της ONEX, υπεγράφησαν σήμερα στο περιθώριο της ναυτιλιακής έκθεση των Ποσειδωνίων.

Η πρώτη συμφωνία αφορά τη συνεργασία της μεγαλύτερης εταιρείας ναυπηγικής σχεδίασης ρυμουλκών στον κόσμο Robert Allan με τον όμιλο της ONEX και αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ναυπήγηση συγκεκριμένης σειράς ρυμουλκών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις δύο ελληνικές ναυπηγικές γιάρδες του ομίλου.

Η δεύτερη αφορά την υπογραφή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων με την Ένωση Λιμένος Ελλάδος με στόχο τη δέσμευση και των δύο φορέων να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν τα ναυπηγεία αλλά και τα λιμάνια, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Πάνος Ξενοκώστας πριν την υπογραφή των συμφωνιών, αναφερόμενος στο ναυπηγικό πρόγραμμα των ρυμουλκών και τη γραμμή παραγωγής που προανήγγειλε είπε ότι στόχος είναι η ναυπήγηση 30 σκαφών ρυμούλκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 να έχουν παραδοθεί έως τέλος του 2026.

Μίλησε για μια ιστορική συμφωνία που ξεπερνά τα 280 εκατ.ευρώ, από την οποία θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας όχι μόνο στα ναυπηγεία, αλλά και στις εταιρείες που θα υποστηρίξουν αυτή τη συνεργασία και το εγχείρημα.

Ο κ. Ξενοκώστας ευχαρίστησε τον υπουργείο Ναυτιλίας για τη σημαντική συμβολή του στη διαδικασία διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τα ελληνικά ναυπηγεία, υπογραμμίζοντας είναι πάντα αρωγός για οτιδήποτε γίνεται στις ελληνικές ναυπηγικές γιάρδες, λύνοντας γόρδιους δεσμούς και βοηθώντας να κάνουμε τα επόμενα βήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος αναφερόμενος στις σχετικές συμφωνίες, είπε ότι τα συγκεκριμένα ναυπηγεία θα κατασκευάσουν υπερσύχρονα ρυμουλκά που θα αυξήσουν και θα βελτιώσουν την ασφάλεια στα ελληνικά λιμάνια .

"Η Τεχνολογία των πλοίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο Θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε επίπεδο ρυμουλκών.Είναι σημαντικό για την Ελλάδα να ξεκινήσουν τα δύο ναυπηγεία μια γραμμή παραγωγής καθώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν και στο μέλλον να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα κάτι που θα ενδυναμώσει τη ναυπηγική βιομηχανία και την ελληνική οικονομία ταυτόχρονα" είπε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ Αθανάσιος Λιάγκος είπε με το σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη με την Ενωση των Ελληνικών Ναυπηγείων στο περιθώριο της ναυτιλιακής έκθεσης θα δημιουργήσει πέρα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

"Τα λιμάνια μας πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν σωστές υποδομές αλλά και ρυμουλκά πλοία σύγχρονων προδιαγραφών προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες αντάξιες με άλλα λιμάνια του κόσμου" τόνισε ο κ.Λιάγκος. Χαρακτήρισε επίσης σημαντικό το γεγονός ότι τα ρυμουλκά θα κατασκευάζονται στην Ελλάδα δίνοντας δουλειά σε εκατοντάδες εργαζόμενους και αναπτύσσοντας την ελληνική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.