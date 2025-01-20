Στυλιανίδης από Σύρο: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έως 400 εκατομμύρια και 12ετείς συμβάσεις για τις άγονες γραμμές

Η διεκδίκηση και διασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με σκοπό τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στις άγονες γραμμές, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών υποδομών της Σύρου, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, με τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξη Αθανασίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύρο.

«Επιχειρούμε να εξασφαλίσουμε τις άγονες γραμμές και διεκδικούμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει τα 400 εκατομμύρια. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στις άγονες γραμμές, με προοπτική 12ετούς σύμβασης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τουλάχιστον 4ετούς σύμβασης σε άλλες γραμμές», επισήμανε ο κ. Στυλιανίδης από τη Σύρο.

O κ. Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο μεγάλο project που βρίσκεται σε εξέλιξη για το Αιγαίο, το λεγόμενο MasterPlan. «Κάνουμε μια ακτινογραφία του Αιγαίου που θα αποτυπώσει, ακριβώς, όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο, ως προς το θέμα της βελτιστοποίησης των γραμμών. Τώρα χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να βρεθούν λειτουργικές λύσεις. Όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός σε όλες του τις συναντήσεις που αφορούν στην πράσινη μετάβαση, είμαστε ριζοσπάστες αλλά με ρεαλιστικό τρόπο».

Αναφερόμενος, δε, στο θέμα της νησιωτικότητας ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε πως, πρέπει να δοθούν λύσεις που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα με τρόπο συστηματικό και πολύ καθοριστικό. Με τη σειρά του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, αναφέρθηκε στο Μεταφορικό Ισοδύναμο, τονίζοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο στοιχείο της νησιωτικότητας, όμως χρήζει εξορθολογισμού ώστε να επωφελούνται αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη, σε κρίσιμους τομείς και κλάδους της νησιωτικής οικονομίας. Ανέφερε, δε, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα και μετά από διαβούλευση, θα παρουσιαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, έχει ήδη περιηγηθεί στο Ιστορικό Ναυτικό Μουσείο Σύρου, στο Λιμεναρχείο και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, ενώ έχει επισκεφθεί και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γεώργιο Λεονταρίτη. Η επίσκεψη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.