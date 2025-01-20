Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας, ανακοινώνει την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 51% της Lehmann Marine GmbH, μέλους της Höpen GmbH, η οποία, με την ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σηματοδοτεί την στρατηγική είσοδο της Sunlight στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μπαταριών ναυτιλίας. Με αυτή την κίνηση, η Sunlight εδραιώνεται στην πρώτη γραμμή ενός κλάδου που καθοδηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ναυτιλίας.

Η παγκόσμια αγορά μπαταριών ναυτιλίας αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη έως το 2030, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρικά και υβριδικά συστήματα πρόωσης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών και στην προώθηση της βιωσιμότητας. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μείωση των εκπομπών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη της αγοράς ενισχύεται περαιτέρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τους αυστηρούς κανονισμούς για τις εκπομπές και την αυξανόμενη ζήτηση για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στον τομέα της ναυτιλίας. Διαθέτοντας στρατηγική παρουσία κοντά σε σημαντικά διεθνή λιμάνια, οι δύο εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, με τη συγκεκριμένη εξαγορά να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των μπαταριών ναυτιλίας.

Μέσω της εξαγοράς του 51% της Lehmann Marine GmbH, η Sunlight ενισχύει τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά ενεργειακών λύσεων, ενώ εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμες τεχνολογίες. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή μπαταριών μολύβδου-οξέος και ιόντων-λιθίου, η Sunlight έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στην προηγμένη τεχνολογία μπαταριών. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της προσφέρουν καινοτόμες ενεργειακές λύσεις για βιομηχανική κινητικότητα και εξειδικευμένους τομείς, όπως οι μπαταρίες για υποβρύχια, εδραιώνοντας τη φήμη της εταιρείας για αξιοπιστία και τεχνική αριστεία. Με έδρα το Seevetal-Hittfeld της Γερμανίας, η Lehmann Marine είναι γνωστή για τα πρωτοποριακά μη εύφλεκτα συστήματα μπαταριών φωσφορικού άλατος σιδήρου λιθίου (LFP), τα οποία έχουν εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως οι Bureau Veritas, DNV και RINA. Μαζί, οι δύο εταιρείες μπορούν να ηγηθούν στην παροχή λύσεων υψηλής απόδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες τεχνολογίες στον τομέα της ναυτιλίας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις δύο εταιρείες. Με το ισχυρό χαρτοφυλάκιο της Lehmann Marine να ξεπερνά την τρέχουσα παραγωγική της δυνατότητα, η εξειδίκευση της Sunlight στην κλιμάκωση, την αριστεία στην κατασκευή και την αποτελεσματικότητα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για συστήματα μπαταριών ναυτιλίας. Οι έμπειρες ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης των δύο εταιρειών θα συνεργαστούν στενά για να προωθήσουν την καινοτομία και να αναπτύξουν πρωτοποριακές λύσεις. Συντονισμένες πρωτοβουλίες, όπως η κοινή προμήθεια στοιχείων λιθίου, η αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής και η βελτιστοποίηση κόστους στον σχεδιασμό, θα αναβαθμίσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και θα επιταχύνουν την παραγωγή.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υποδεχόμαστε την Lehmann Marine στην οικογένεια της Sunlight. Αυτή η στρατηγική κίνηση επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε ευκαιρίες υψηλής αξίας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με αυτή της Lehmann Marine, τοποθετούμαστε στην πρώτη γραμμή της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς μπαταριών ναυτιλίας. Μαζί, θα ηγηθούμε της μετάβασης σε βιώσιμες λύσεις ναυτιλίας, προωθώντας τόσο την καινοτομία όσο και την ανάπτυξη σε μια βιομηχανία που αναμένεται να γνωρίσει σημαντική άνοδο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Dirk Lehmann και Alexander Lehmann για την εμπιστοσύνη τους και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Με αυτή τη μεγάλη επένδυση ύψους εκατομμυρίων ευρώ, η Sunlight πρωτοστατεί σε έναν κλάδο που καθοδηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ναυτιλίας.»

«Η συνεργασία με τη Sunlight Group μας προσφέρει έναν ισχυρό σύμμαχο. Η εκτεταμένη γνώση και η πολυετής εμπειρία του Ομίλου στην παγκόσμια αγορά μπαταριών θα ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγή μας», σημείωσε ο Alexander Lehmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Lehmann Marine. «Αυτή η συνεργασία ανοίγει νέους δρόμους για πιο αποτελεσματική ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας στη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μπαταριών CUBE και COBRA».

Ο Dirk Lehmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Lehmann Marine, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Sunlight Group αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Στοχεύουμε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων μας και στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών μπαταριών για τον τομέα της ναυτιλίας, ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε από κοινού βιώσιμες λύσεις για ασφαλή και συμπαγή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στη ναυτιλία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.