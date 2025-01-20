Χούθι: Στο εξής θα στοχεύουν μόνο πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης θα περιορίσουν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) που εδρεύει στην Υεμένη.



Η HOCC, η οποία είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των ναυτιλιακών εταιρειών, ανέφερε επίσης σε ένα email με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου ότι εάν οι ΗΠΑ, ή η Βρετανία επαναλάβουν τα πλήγματα στην Υεμένη, τότε οι επιθέσεις των ανταρτών σε πλοία που συνδέονται με αυτές τις χώρες θα επαναληφθούν.



Πηγή: skai.gr

