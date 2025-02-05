Απαραίτητη προϋπόθεση χαρακτήρισε τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ της έρευνας, της βιομηχανίας και των φορέων χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χώρο της ναυτιλίας και τη μετατροπή τους σε ευκαιρίες, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, στην ομιλία του στο Waterborne Technology Platform – Waterborne Days 2025, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 4 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι δέσμευση του υπουργείου αλλά και του ίδιου προσωπικά, ως υπουργός, αποτελεί η ενίσχυση της βιωσιμότητας της ναυτιλίας και της δυνατότητας να παράγει ανάπτυξη. Όπως σημείωσε «Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία της συνεργασίας τώρα, με δημιουργική και ανοιχτή σκέψη, ευελιξία και πνεύμα συμβιβασμού. Και φυσικά, σκεπτόμενοι έξω από τα συμβατικά πλαίσια».

Αναφερόμενος στην ανάγκη για άμεση μετάβαση της ναυτιλίας στη «μηδενική εποχή άνθρακα» που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου, αλλά και στο ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει αποφασιστικά, να διαφυλάξει την ηγετική της θέση στη ναυτιλία και να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητά της.

«Αυτό πρέπει να γίνει εξισορροπώντας τη βιωσιμότητα με την οικονομική ανθεκτικότητα. Χρειαζόμαστε ριζοσπαστισμό σε συνδυασμό με ρεαλισμό, πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, βιώσιμες κι αποτελεσματικές. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται “διατομεακή” συνεργασία. Να συνδεθεί όλη η ναυτιλιακή αλυσίδα με τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ.», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Η ευρωπαϊκή ναυτιλία, όπως και οι ευρωπαϊκοί πάροχοι καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας, πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, τόσο στην ΕΕ όσο και πέραν αυτής. Παράλληλα, η δημιουργία μιας εφοδιαστικής αλυσίδας για καθαρά ναυτιλιακά καύσιμα στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ναυτιλιακής βιομηχανικής της ικανότητας, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την ΕΕ».

Τέλος, ως προς το μέγεθος της απαιτούμενης χρηματοδότησης και τη φύση των παρεμβάσεων για την πράσινη μετάβαση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εστίασε στην ανάγκη εφαρμογής συνεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), στην αξιοποίηση των εσόδων που προκύπτουν από τα μέτρα βασισμένα στην αγορά, όπως το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) που ήδη εφαρμόζεται, καθώς και στην επένδυση των εσόδων από το EU ETS για τη ναυτιλία σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες από-ανθρακοποίησης και σε ευρωπαϊκή Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές, ενεργειακά αποδοτικές ναυτιλιακές τεχνολογίες και ευρωπαϊκά “πράσινα” ναυτιλιακά καύσιμα, καινοτόμες και εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης “φτιαγμένες” στην Ευρώπη. Χρειάζεται να στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αλλά και τις ευρωπαϊκές νεοφυείς εταιρείες (start-ups) ώστε να αναπτύξουν και να εδραιώσουν την παρουσία τους στον χώρο της ναυτιλιακής καινοτομίας. Πάντα με συντονισμένο τρόπο και υπό ένα ρεαλιστικό πλαίσιο.».

Στο περιθώριο της συμμετοχής του στο Waterborne Technology Platform – Waterborne Days 2025, ο κ. Στυλιανίδης προέβη σε συναντήσεις με αξιωματούχους και υπηρεσιακούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Διάσκεψης των Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών (CPMR) με τους οποίους συμφώνησε να εργαστούν, από κοινού, για την ενσωμάτωση της νησιωτικής διάστασης στις πολιτικές μέσω μιας νέας στρατηγικής που θα βασίζεται σε έργα, καθώς και για πιο στοχευμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα νησιά.

