Συναγερμός στη ναυσιπλοΐα: Επείγον σήμα προς τα ελληνικά πλοία σε Κόλπο του Άντεν και Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός επικρατεί στη ναυσιπλοΐα καθώς στο «κόκκινο» βρίσκονται ο Κόλπος του Άντεν και τα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτό το κλίμα, ένα επείγον σήμα προς τα ελληνικά πλοία που κινούνται στον Κόλπο του Άντεν και στα Στενά του Ορμούζ - ανοικτά δηλαδή των ακτών του Ιράν - εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας.

Στο σήμα επισημαίνεται η αυξημένη παρουσία πολεμικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ιράν και η πιθανότητα κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό οι αξιωματούχοι του υπουργείου προτρέπουν τους κυβερνήτες των ελληνόκτητων πλοίων και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες τους να βρίθσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» αλλά και να προχωρούν σε συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου απειλής.

Κυρίως όμως, οι αξιωματούχοι του υπουργείου ζητούν από τα ελληνικών συμφερόντων πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και να καολουθούν διαδρομή κοντά στην ακτογραμμή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν, για το ενδεχόμενο κατάληψης πλοίων από τους Φρουρούς της Επανάστασης - τις ειδικές δυνάμεις του ιρανικού στρατού.

Με το ίδιο σήμα το υπουργείο Ναυτιλίας εφιστά την προσοχή και στα πλοία που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των απειλών των Χούθι για επανέναρξη των επιθέσεών τους κατά φορτηγών πλοίων που διέρχονται ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

