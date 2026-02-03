Κέρκυρα: Αυξημένες κατά 20,3% οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων

Αυξημένες κατά 20,3% είναι φέτος οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας, οι οποίες ανέρχονται σε 562, έναντι 467 το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα μεταφέρει συνολικά περίπου 998.244 επιβάτες, έναντι των 894.000 που καταγράφηκαν το 2025 (+11,6%), καταδεικνύοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για το νησί ως προορισμό κρουαζιέρας.

Η δυναμική αυτή ανάπτυξη επιβεβαιώνει την Κέρκυρα ως κορυφαίο τουριστικό και ναυτιλιακό κόμβο στη Μεσόγειο, με το λιμάνι του νησιού να καθιερώνεται ως σημαντικός προορισμός για την κρουαζιέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.). Τονίζεται μάλιστα ότι η στρατηγική του οργανισμού να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο με προσεγγίσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και την τάση για επισκέψεις ακόμα και εκτός της παραδοσιακής υψηλής τουριστικής περιόδου να ενισχύεται.

Οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων με αριθμούς

Συγκεκριμένα, για το 2026, η Κέρκυρα αναμένει ενίσχυση της κίνησης από τον Ιανουάριο, με 36 προσεγγίσεις κατά το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 31 το 2025. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τονίζει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη μετατροπή του νησιού σε προορισμό τεσσάρων εποχών για την κρουαζιέρα. Οι χειμερινοί μήνες, παρά τις παραδοσιακά χαμηλές τουριστικές αφίξεις, αναμένεται να καταγράψουν ενισχυμένη δραστηριότητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία και προσφέροντας μια συνεχιζόμενη ροή επισκεπτών που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η υψηλότερη κίνηση, με βάση τον προγραμματισμό, αναμένεται κατά τους μήνες αιχμής, από Μάιο έως Σεπτέμβριο, όπου στο λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να ρίξουν άγκυρα περισσότερα από 70 κρουαζιερόπλοια ανά μήνα. Η Κέρκυρα συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως βασική πύλη για την Κεντρική Ευρώπη, με στρατηγικό ρόλο στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη θέση της ως κόμβου της παγκόσμιας ναυτιλιακής και τουριστικής βιομηχανίας.

Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2026 οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανέρχονται σε 119, ενισχύοντας την τάση της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν και διασφαλίζοντας τη διασπορά των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Η στρατηγική μας για το 2026 αντικατοπτρίζει τη διαρκή αναβάθμιση του λιμανιού και τον στόχο μας να ενισχύσουμε τη διεθνή θέση της Κέρκυρας ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας. Επιδιώκουμε τη συνεχιζόμενη βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας των επισκεπτών, παράλληλα με τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας, Δημήτρης Απέργης.

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας επισημαίνει ότι οι αυξημένες προσεγγίσεις και η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και στην προώθηση της Κέρκυρας ως προορισμού 12 μηνών για κρουαζιέρες, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων του νησιού.

Επισημαίνεται ότι ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε έχει μόνο μέτοχο το Υπερταμείο και διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο οργανισμός παρέχει κατά βάση υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών του νησιού, την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές για τη δημιουργία ενός «πράσινου» και καινοτόμου λιμένα. Συνεχίζει να προβάλλει και να ενισχύει την εικόνα της Κέρκυρας και τα πλεονεκτήματά της, όπως τη φυσική ομορφιά, τις υποδομές φιλοξενίας, την Πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και φυσικά διαθέτει πολυάριθμες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς προορισμούς.

