Σε θετική πορεία ο ναυπηγικός κλάδος - Έτοιμα για «χτίσιμο» πλοίων Νεώριο και Ελευσίνα

Η αναγέννηση του κλάδου της ναυπηγικής θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα με θετικό πρόσημο για την οικονομία και την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης.

Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν ήδη ξεκινήσει τις εμπορικές δραστηριότητές τους από τον Φεβρουάριο 2024 μετά και την ανάληψης της ιδιοκτησίας τους από τον εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει δώσει έμφαση σε δύο πράγματα, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού -καθώς δεν είχαν γίνει βαριές συντηρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια- αλλά και στο άνοιγμα της εμπορικής τους δραστηριότητας.

Έως σήμερα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν πραγματοποιηθεί ναυπηγικές εργασίες σε 17 πλοία εκ των οποίων, τρία γιοτ, 9 τάνκερ, 4 containers ship και 1 bulk carrier.

Το ναυπηγείο ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τις εργασίες που αφορούσαν την επισκευή αξονικού συστήματος σε δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax, μήκους 274,2 μέτρων και πλάτους 50 μέτρων, ολικής χωρητικότητας 150.000 τόνων αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ηγετική του θέση στον τομέα των σύνθετων ναυπηγικών επισκευών.

Ο συγκεκριμένος τύπου πλοίου είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να φιλοξενηθεί σε δεξαμενή στην Ελλάδα, και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι το μόνο που μπορεί να αναλάβουν τέτοιες επισκευές λόγω του μεγέθους της Δεξαμενής Νο.4 (335 x 54 μέτρα), του εξειδικευμένου προσωπικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η επισκευή αφορούσε στην εξάρμοση της προπέλας, του κατεστραμμένου (μη εύχρηστου) τελικού άξονα, του ενδιάμεσου άξονα καθώς και την χοάνη του ελικοφόρου άξονα. Κατά την διάρκεια του δεξαμενισμού του πλοίου ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες πενταετίες εντός χρονοδιαγράμματος.

Ανάπτυξη υποδομών

Ήδη ομάδα σχεδιασμού και αναβάθμισης των ναυπηγείων έχει επικεντρωθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της νέας εποχής, όπως η εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου τα γνωστά lng, ενώ επιπλέον τομείς στον οποίο επικεντρώνονται είναι οι επισκευές πλοίων και ιδιαίτερα των μεγάλων suezmax, αλλά και στις συντηρήσεις, μετασκευές και στο μέλλον και κατασκευές mega yachting. Η διοίκηση του ναυπηγείου που θέλει να πρωταγωνιστήσει στη Μεσόγειο έχει ξεκινήσει σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι της αναβάθμισης των υποδομών του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αυτές περιλαμβάνουν επισκευές στις αντλίες και στους υποσταθμούς στην ενίσχυση των συστημάτων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης αλλά και στην επαναλειτουργία της μεγάλης δεξαμενής που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και αεροπλανοφόρα και είναι ανενεργή εδώ και 20 χρόνια.

Έτοιμα για «χτίσιμο» πλοίων Νεώριο και Ελευσίνα

Την ίδια ώρα στις δύο μεγάλες ναυπηγικές μονάδες που ανέλαβε ο Όμιλος ONEX από το 2019, το Νεώριο της Σύρου και τα ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα ναυπηγικές εργασίες σε 612 ελληνόκτητα και ξένα πλοία εκ των οποίων τα 117 στα ναυπηγεία της Ελευσίνας.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies Πάνος Ξενοκώστας τα δύο ναυπηγεία είναι έτοιμα ακόμα και αύριο να αναλάβουν την κατασκευή πλοίων αφού ήδη έχουν καταθέσει προτάσεις και σχέδια. Μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο για τις μεταφορές στο Μέγαρο Μουσικής ο κ. Ξενοκώστας επεσήμανε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τα ελληνικά ναυπηγεία, καθώς είναι ένας χώρος που ανταγωνίζεται διεθνοποιημένα με ατέλεια και ευελιξία, αλλά και τη δημιουργία ειδικής γραμματείας για τον κλάδο λόγω πολλαπλών αρμοδιοτήτων.

Είπε ότι για περίπου 25 με 30 χρόνια ο κλάδος είχε απαξιωθεί όχι μόνο σε υποδομές και προσωπικό αλλά και νομοθετικά ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει πλέον το εγχείρημα και το όραμα και είναι πλέον εθνικό για την αναβίωση του κλάδου.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα πρέπει να θωρακίσει τον κλάδο στο πλαίσιο της ανθρακοποίησης της ναυτιλίας σχολιάζοντας την έκθεση του πρώην ευρωπαίου Κεντρικού Τραπεζίτη Μάριου Ντράγκι που αναφέρεται στις επενδυτικές ανάγκες για τη ναυτιλία και την επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στα πλωτές θαλάσσιες μεταφορές.

Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο, είπε ότι προχωράει με γοργούς ρυθμούς επισημαίνοντας ότι έως τώρα έχουν δοθεί περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ για Κεφαλαιακές Δαπάνες, για την απόκτηση προϊόντων για μακροχρόνια χρήση(capex) και για χρήματα προς το προσωπικό που ήταν 5 - 6 χρόνια απλήρωτο.

Σε σχέση με το επισκευαστικό κομμάτι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας, επανέλαβε πως και τα δύο ναυπηγεία είναι πλήρως λειτουργικά και σε σχέση με αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, «σήμερα είμαστε γύρω στο 250%».

«Αν φανταστεί κάποιος ότι τόσο η Ελευσίνα, όσο και η Σύρος στις καλύτερες χρονιές τους δεν έκαναν κύκλο εργασιών πάνω από 20 - 21 εκατ., αυτή τη στιγμή το επισκευαστικό κομμάτι φέτος, των δύο ναυπηγείων, θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ» τόνισε.



Με θετικό πρόσημο η ναυπηγική δραστηριότητα στον ΟΛΠ

Σημαντική αύξηση σημείωσε και η ναυπηγική δραστηριότητα το εξάμηνο του 2024 στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της ΟΛΠ.

Συγκεκριμένα, έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 255 πλοία πραγματοποίησαν εργασίες ή δεξαμενισμό. Από αυτά 160 πλοία πραγματοποίησαν διάφορες ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ενώ άλλα 95 δεξαμενισμό.

Το 2023 συνολικά 424 πλοία πραγματοποίησαν ναυπηγική δραστηριότητα στον ΟΛΠ έναντι 411 το 2022 αύξηση 3,6%. Στον τομέα των δεξαμενών, 154 πλοία εξυπηρετήθηκαν το 2023 έναντι 133 το 2022, σημειώνοντας αύξηση 15,8%.

Συμπληρωματικά, οι συνολικές ημέρες πληρότητας αυξήθηκαν κατά 10% (από 1.304 σε 1.439 ημέρες).

Στο τομέα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης σημειώθηκε μείωση 3,6% στον αριθμό πλοίων που εξυπηρετήθηκαν, με 270 πλοία το 2023 έναντι 280 το προηγούμενο έτος, καθώς τα έργα αναβάθμισης των υποδομών κατά την διάρκεια της χρονιάς μείωσαν τη διαθεσιμότητα των επισκευαστικών θέσεων σε όλη τη Ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

