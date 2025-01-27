Στην έξοδό της από το νορβηγικό χρηματιστήριο, προχωράει η αδρανής εταιρεία Pioneer Marine Inc, ελληνικών συμφερόντων.

Οι μετοχές της Pioneer Marine Inc διεγράφησαν από τη δευτερογενή αγορά NOTC του Όσλο στις 20 Ιανουαρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Παπουλής και η διευθύνουσα σύμβουλος οικονομικών, Κορίνα Ταπακτσόγλου, ηγήθηκαν της εξαγοράς της επιχείρησης το 2021, μετά την πώληση του προηγούμενου στόλου της.

Η VesselsValue αναφέρει ότι ο όμιλος έχει οκτώ handysizes, supramaxes και ένα kamsarmax αξίας 106 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία διαχειρίζεται στο σύνολο 15 πλοία ξηρού φορτίου.

Τα τελευταία 2 χρόνια, ο όμιλος έχει ενισχυθεί με την αγορά τεσσάρων πλοίων μεγάλης χωρητικότητας. Με τελευταίες προσθήκες, τον Ιούνιο του 2024, το κινεζικής κατασκευής V Rich 56.500 dwt (κατασκευής 2014) που μετονομάστηκε σε Myra Bay και το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς το PS Cadiz 82,800 dwt (κατασκευής 2010) που μετονομάστηκε σε Ryan Bay.

Τα δύο κορυφαία στελέχη θα συνεχίσουν να διευθύνουν τον όμιλο της Pioneer με τις πλοιοκτήτριες καθώς και τις διαχειρίστριες εταιρείες Pioneer Marine Hellas, Pioneer Chartering και Pioneer Marine Advisers.

Σε δήλωση της εταιρείας αναφέρεται ότι το δίδυμο «θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης μαζί με τις εκτεταμένες υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, με τη δέσμευση ότι η ποιότητα της λειτουργίας και η απόδοση αξίας στους πελάτες παραμένει ακλόνητη».

Η απόφαση για διαγραφή της Pioneer Marine Inc που παρέμενε αδρανής δίχως πλοία τα τελευταία τρία χρόνια ελήφθη «τώρα που όλες οι προηγούμενες υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν διευθετηθεί», πρόσθεσε η Pioneer Marine.

Η μητρική Euronext του NOTC είπε στην TradeWinds ότι η διαγραφή της Pioneer Marine από το νορβηγικό χρηματιστήριο (NOTC) ξεκίνησε από την ίδια την εταιρεία.

Η Pioneer Marine εγγράφηκε στον κατάλογο NOTC στις 25 Μαρτίου 2014.



«Η εταιρεία θα συνεργαστεί στενά με όλους τους μετόχους για να απαντήσει τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής και διάλυσης», ανέφερε στην ανακοίνωση.

Η αποχώρηση του ιδρυτικού αμερικανικού ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου Garrison Investment Group οδήγησε στην εξαγορά των εταιρειών διαχείρισης και της πώλησης του στόλου, μέρος του οποίου εξαγοράστηκε από το νέο σχήμα που ηγήθηκαν ο Δ. Παπουλής και η Κ. Ταπακτσόγλου με την υποστήριξη συνδεδεμένων επενδυτών.

Η Pioneer ιδρύθηκε το 2013 από τον Pankaj Khanna, τον πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων της ελληνικής ιδιοκτήτριας πλοίων και δεξαμενόπλοιων DryShips και νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο της Heidmar, με την υποστήριξη της Garrison.

Ο Δ. Παπούλης και η Κ. Ταπακτσόγλου αποτέλεσαν μέρος της νέας διοικητικής ομάδας που αντικατέστησε τον Khanna μετά την αποχώρησή του το 2017, μεταφέροντας την εταιρεία από τη Σιγκαπούρη στην Αθήνα.

