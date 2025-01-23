Ρωσικά πλοία αλλάζουν σημαίες για να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις

Ρωσικά πετρελαιοφόρα αναγκάζονται να αλλάξουν σημαία υπό την πίεση των κυρώσεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά της Μόσχας.

Το νηολόγιο του Μπαρμπάντος είπε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ζητήσει από συνολικά 46 πλοία να αφαιρέσουν τη σημαία της νησιωτικής χώρας ως αποτέλεσμα των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεκατέσσερα από αυτά υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Ξεχωριστά, το νηολόγιο πλοίων του Παναμά δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε αρχίσει να αφαιρεί από τον κατάλογο 68 πλοία στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Αν και όλα τα πλοία πιθανότατα θα βρουν νέες σημαίες, πολλά πλοία που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Μόσχας χρειάστηκε επανειλημμένα να στραφούν σε ασυνήθιστους παρόχους υπηρεσιών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το γεγονός αποτελεί σημάδι του αντίκτυπου που μπορούν να έχουν οι κυρώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας που βοήθησε στη διατήρηση της ροής του ρωσικού πετρελαίου και στη λειτουργία της πολεμικής μηχανής. Οι τελευταίες κινήσεις ακολουθούν τις πιο σαρωτικές κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές μέχρι σήμερα, στις αρχές αυτού του μήνα.

Η πλεύση υπό τη σημαία των Μπαρμπάντος ήταν μία ώθηση για τη ρωσική ναυτιλία, καθώς είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα κράτη νηολόγησης πλοίων στον κόσμο. Τα κράτη σημαίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση των προτύπων θαλάσσιας ασφάλειας και η Ρωσία έπρεπε συχνά να στραφεί σε λιγότερο γνωστά κράτη στον κλάδο όταν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες blue-chip.

Ωστόσο, ο Giovanni Ciniglio, διευθύνων σύμβουλος του Barbados Maritime Ship Registry, με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας αλλά ακολουθεί τους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της καλής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών. Ωστόσο, τα Μπαρμπάντος δεν θα αφαιρέσουν τη σημαία από πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, εκτός εάν υπόκεινται σε κυρώσεις και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμένα από τα πλοία των Μπαρμπάντος έχουν ήδη νηολογηθεί εκ νέου από άλλες χώρες, όπως η Τανζανία και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σύμφωνα με τη θαλάσσια βάση δεδομένων Equasis.

Από την πλευρά του, ο Παναμάς είπε ότι είχε αρχίσει τη διαδικασία ακύρωσης 68 πλοίων αφού πέρασε νόμο στα τέλη του περασμένου έτους με τον οποίο ευθυγραμμίζεται με τις κυρώσεις των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Εθνών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.