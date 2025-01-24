Γαλλία: Ο δήμος της Νίκαιας απαγόρευσε τον ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων

Ο δήμος της Νίκαιας, της πέμπτης σε μέγεθος πόλης της Γαλλίας αποφάσισε να απαγορεύσει τον ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς προτιμά να ευνοήσει τον «επιλεγμένο τουρισμό» έναντι της απειλής του «υπερτουρισμού».

Τα πλοία που μεταφέρουν λιγότερους από 900 επιβάτες, τα οποία συνήθως είναι πιο πολυτελή, θα παραμείνουν καλοδεχούμενα στο μικρό λιμάνι της Νίκαιας, όπου είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την καλύτερη υποδοχή τους, όπως η ηλεκτροδότηση που θα τα υποχρεώνει να σταματούν τις μηχανές τους κατά τη διάρκεια της στάσης τους εκεί. Για το 2025 έχει προγραμματιστεί να πιάσουν στο λιμάνι 124 τέτοια πλοία, χωρητικότητας από 32 έως 700 επιβατών.

Τα σκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας, που αγκυροβολούν σήμερα στο μεγάλο, γειτονικό λιμάνι του Βιλφράνς-σιρ-Μερ, δεν θα είναι πλέον ευπρόσδεκτα.

Ο δήμαρχος Κριστιάν Εστροζί δεν έχει την αρμοδιότητα να απαγορεύσει την παρουσία τους όμως το διάταγμα που υπέγραψε ως πρόεδρος της μητροπολιτικής περιοχής Νίκαιας-Κυανής Ακτής (η οποία περιλαμβάνει πολλές κοινότητες, όπως αυτή του Βιλφράνς-σιρ-Μερ) απαγορεύει την αποβίβαση εκδρομέων και περιορίζει έτσι σημαντικά το ενδιαφέρον των εταιριών για μια στάση στην πόλη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του λιμανιού, για το 2025 αναμένονται 90 στάσεις κρουαζιερόπλοιων και τα δύο τρίτα από αυτά είναι χωρητικότητας άνω των 900 επιβατών. Και «υπάρχει ζήτηση για 300.000 επιβάτες μέχρι το 2026», από 160.000 που επισκέφθηκαν την πόλη το 2024, είπε ο δήμαρχος τονίζοντας ότι λέει «όχι» στα «πλωτά κτίρια».

«Πρόκειται για μια τεράστια νίκη», σχολίασαν οικολόγοι βουλευτές που ζητούν εδώ και χρόνια να ληφθούν μέτρα. Η απαγόρευση συνιστά «αποφασιστική στροφή υπέρ της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος», πρόσθεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

