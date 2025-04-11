Ραγδαία άνοδος του LNG στη ναυτιλία: Νέα εποχή ή μεταβατική λύση;

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) κερδίζει συνεχώς έδαφος ως ναυτιλιακό καύσιμο, ακολουθώντας τη γενικότερη στροφή της ναυτιλίας προς πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν LNG αυξάνεται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται και οι λιμενικές υποδομές ανεφοδιασμού.

Ραγδαία άνοδος στον αριθμό των πλοίων LNG

Η ναυτιλιακή αγορά καταγράφει σημαντική αύξηση στον αριθμό των πλοίων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία για τη χρήση LNG ως καυσίμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Intermodal, μέχρι τον Μάρτιο του 2025, υπήρχαν 1.329 πλοία που λειτουργούσαν με LNG, συνολικής χωρητικότητας 110 εκατ. gt, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 24%. Συγκριτικά, το 2020 τα πλοία αυτού του τύπου αριθμούσαν μόλις 558.

Παράλληλα, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει πλέον 1.037 πλοία LNG, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 37,79% των νέων παραγγελιών, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και στόλου ανεφοδιασμού

Η διεύρυνση της χρήσης LNG συνοδεύεται από τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός των λιμένων που διαθέτουν υποδομές ανεφοδιασμού LNG έχει φτάσει τους 201 παγκοσμίως, αυξημένος κατά 60 μονάδες σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον, 57 νέα λιμάνια αναμένεται να αναβαθμιστούν μέχρι το 2026.

Ο τομέας ανεφοδιασμού LNG αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς το 2025 θα υπάρχουν 32 πλοία εφοδιασμού LNG, έναντι 18 το 2022. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των πλοίων έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 263.201 κυβικά μέτρα, με προβλέψεις για επιπλέον αύξηση 6% το 2025 και 18% το 2026.

Παγκόσμια δυναμική και ελληνική συμμετοχή

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά LNG. Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν 147 LNG carriers, που αντιπροσωπεύουν το 23,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Παράλληλα, η αύξηση των μετασκευών LNG ενισχύει τη μετάβαση των πλοίων σε αυτή την τεχνολογία ως μια άμεση λύση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενόψει των αυστηρότερων κανονισμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ενεργειακή στρατηγική και γεωπολιτικές επιπτώσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση των κανονισμών για την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου έως το 2027, στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε. Με στόχο την αναπλήρωση των αποθεμάτων, απαιτούνται τουλάχιστον 230 εισαγόμενα φορτία LNG, ενώ η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ε.Ε. βρισκόταν στο 36,8% τον Μάρτιο του 2025, έναντι 60,6% το προηγούμενο έτος.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στροφή της ναυτιλιακής βιομηχανίας προς πιο καθαρές μορφές ενέργειας, ενώ η δυναμική που έχει αναπτυχθεί δείχνει ότι το LNG θα διατηρήσει ισχυρό ρόλο στο παγκόσμιο ναυτιλιακό τοπίο τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

