Μία ομάδα από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς εφοπλιστές του κόσμου εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της για την κατεύθυνση των συνομιλιών στον IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, οι οποίες στοχεύουν στην αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας μέχρι το 2050.

Έξι από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές, με επικεφαλής τον Όμιλο Αγγελικούση, προειδοποίησαν ότι οι τρέχουσες προτάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων για χαμηλού άνθρακα καύσιμα και στον διπλασιασμό του κόστους καυσίμων.

Αυτή η υψηλού προφίλ παρέμβαση έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ από τις συνομιλίες και την απειλή για οικονομικά αντίποινα κατά των μελών του IMO που υποστηρίζουν την επιβολή παγκόσμιου φόρου άνθρακα.

Μιλώντας εκ μέρους των εφοπλιστών, η Μαρία Αγγελικούση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Αγκελικούση, δήλωσε στο TradeWinds: «Πιστεύουμε ότι η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το MEPC 83 υπογραμμίζει τις προκλήσεις της προώθησης άγνωστων και μη δοκιμασμένων εναλλακτικών λύσεων, ενώ παράλληλα απαιτούνται τεράστια ποσά, της τάξεως των 100 δισ. δολαρίων ή και περισσότερων ετησίως, ως συνέπεια των υπερβολικά επιθετικών και μη ρεαλιστικών προτάσεων του GHG για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.»

Η ίδια πρόσθεσε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα σοβαρό εμπορικό πόλεμο, αυτή είναι μια ατυχής στιγμή για να διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις.»

Η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του Ομίλου Αγγελικούση υποστηρίζεται από τις εταιρείες GasLog του Πέτρου Λιβάνου, Latsco της οικογένειας Λάτση, Thenamaris της οικογένειας Μαρτίνου, Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, TMS του Γιώργου Οικονόμου και Alpha Gas της Άννας Αγγελικούση-Κανελλάκη.

Σε δήλωσή τους στο TradeWinds, οι "μεγάλες επτά" εφοπλιστικές εταιρείες υπογράμμισαν την επιθυμία τους να υπάρξουν "μέτρα πολιτικής κατάλληλα για τον σκοπό που θα παρέχουν στην αγορά τα σωστά μηνύματα που απαιτούνται για την αποανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα".

Η Αγγελικούση δήλωσε ότι υποστηρίζει έναν μηχανισμό που θα είναι δίκαιος και ισορροπημένος σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας, "επικεντρωμένος στην επίτευξη στόχων με τον ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να συγκεντρώνονται κεφάλαια πέραν του απαιτούμενου."

Οι έξι εφοπλιστές εξέφρασαν τη "σοβαρή ανησυχία τους" για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του IMO, και συνεργάζονται για να προειδοποιήσουν άλλους εφοπλιστές και χρήστες ναυτιλίας για τους κινδύνους που θεωρούν ότι υπάρχουν.

Ιδιαίτερα, προειδοποίησαν για τα προτεινόμενα καθεστώτα ποινών για μείγματα LNG και βιοκαυσίμων που θα προσθέσουν κόστος σε αυτό που θεωρούν ως "τις μοναδικές διαθέσιμες αποτελεσματικές επιλογές καυσίμου χαμηλών εκπομπών άνθρακα."

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις επιλογές στο τραπέζι του IMO: ένας υψηλός φόρος άνθρακα, ένας χαμηλότερος φόρος και μία συμβιβαστική λύση που βασίζεται σε ένα πιο σύνθετο σύστημα πιστώσεων.

Οι Έλληνες εφοπλιστές προειδοποίησαν ότι το σύστημα SU/RU με τιμές από $50 έως $600 ανά τόνο ισοδύναμου CO2 θα προκαλέσει τεράστια κόστη στον κλάδο.

"Αυτό μεταφράζεται σε διπλασιασμό του κόστους καυσίμων για τα συμβατικά πλοία μέχρι το 2030 ή τετραπλασιασμό του μέχρι το 2040, με τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τον IMO να φτάνουν τα $100 δισ. ή και περισσότερα, σημαντικά πάνω από το απαιτούμενο", ανέφεραν.

Ανάλυση από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UCL Energy Institute υποδεικνύει ότι μόνο ο υψηλός φόρος θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στην αγορά για να επιτευχθεί ο στόχος του καθαρής ενέργειας μέχρι το 2050, ενώ το σύστημα πιστώσεων θα ευνοούσε και ενδεχομένως να εδραίωνε το LNG και τα βιοκαύσιμα μακροπρόθεσμα. Οι κλιματολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή θα ήταν μία λανθασμένη πολιτική.

Οι παραδοσιακά συντηρητικοί Έλληνες εφοπλιστές έχουν αρχίσει να συμμετέχουν στη μετάβαση στην ενέργεια τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί από αυτούς έχουν επενδύσει σημαντικά σε πλοία μεταφοράς LNG και έχουν αρχίσει να επενδύουν σε επιλογές διπλού καυσίμου LNG για άλλα πλοία.

«Αυτό που θα στηρίξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αξιοποιεί την υπάρχουσα υποδομή και τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές, όπως το LNG και τα βιοκαύσιμα, επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη βιώσιμων και επεκτάσιμων εναλλακτικών με χαμηλές εκπομπές», δήλωσε η Αγγελικούση.

«Ως εφοπλιστές, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές στον στόλο και στις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες. Είναι εξαιρετικής σημασίας να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους για τη ναυτιλιακή βιομηχανία που να είναι πρακτικοί, συνεπείς και εφικτοί».



Πηγή: skai.gr

