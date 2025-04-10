Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του προγράμματος υποτροφιών της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, περισσότερες από 100 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύψους άνω του 1.500.000 ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσέφερε 110+1 υποτροφίες, υποστηρίζοντας 46 νέες και 65 νέους και τις οικογένειές τους, από 20 περιοχές της πατρίδας μας, συνδράμοντας να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 10 επιστημονικά πεδία, σε 14 χώρες και 52 πανεπιστήμια της επιλογής τους, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΕΕ, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η χορήγηση και φέτος +100 υποτροφιών, καθώς και της υποτροφίας με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», η οποία απονέμεται σε υποψήφιο/α που έχει επιτύχει άριστα στη βαθμολογία του/της, εντάσσεται στο πλέον διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτυπώνει έμπρακτα πως η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μαζί.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού δήλωσε σχετικά: «Στον σύγχρονο κόσμο που οι παραδόσεις κλονίζονται και οι αξίες αμφισβητούνται, η ναυτιλία των Ελλήνων, με οδηγό τις νέες και τους νέους μας, ενισχύει, προστατεύει και θωρακίζει τις σταθερές μας.

Η πίστη μας στο κοινό καλό συνδέεται με την Παιδεία, τον πολιτισμό μας, την αριστεία, το υγιές, θετικό μας μέλλον».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι το μεγαλύτερο αριθμητικά στη χώρα, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα του διαχρονικού ανθρωπιστικού αποτυπώματός της, το οποίο «αγκαλιάζει» τους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επισιτιστικής βοήθειας, των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και της αντιμετώπισης κρίσεων, προσφέροντας πάνω από 130.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 30ή Απριλίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν, στις ιστοσελίδες www.ugs.gr και www.syn-enosis.gr.

