Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές του Πάσχα, ανακοινώθηκε μέσω κοινού Δελτίου Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές του Πάσχα.

Ειδικότερα:

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

AEGEAN SEA LINES : έκπτωση 50% για τους επιβάτες και 30% για τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως και 18/04/2025 προς Πειραιά και από 21/04/2025 έως 27/04/2025 προς τα νησιά.

: έκπτωση 50% για τους επιβάτες και 30% για τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως και 18/04/2025 προς Πειραιά και από 21/04/2025 έως 27/04/2025 προς τα νησιά. ΑΤΤΙCA GROUP : έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως 24/04/2025.

: έκπτωση 50% για τους επιβάτες, τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως 24/04/2025. Dodekanissos Sea Ways : έκπτωση 50% για τους επιβάτες καθ’ όλη την περίοδο του Πάσχα.

: έκπτωση 50% για τους επιβάτες καθ’ όλη την περίοδο του Πάσχα. Fast Ferries: έκπτωση 30% για τους επιβάτες και 20% για τα Ι.Χ. οχήματα, τη χρονική περίοδο από 10/04/2025 έως 13/04/2025 για τη μετακίνησή τους από τα νησιά προς την Αττική και από 25/04/2025 έως 28/04/2025 για τη μετακίνησή τους από την Αττική προς τα νησιά.

Golden Star Ferries : έκπτωση 30% για τους επιβάτες και 20% για τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 14/04/2025 – 19/04/2025 για τη μετακίνησή τους από τα νησιά προς τη Ραφήνα και από 21/04/2025 – 27/04/2025 για τη μετακίνησή τους από τη Ραφήνα προς τα νησιά.

: έκπτωση 30% για τους επιβάτες και 20% για τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές, τη χρονική περίοδο από 14/04/2025 – 19/04/2025 για τη μετακίνησή τους από τα νησιά προς τη Ραφήνα και από 21/04/2025 – 27/04/2025 για τη μετακίνησή τους από τη Ραφήνα προς τα νησιά. Minoan Lines : έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως 24/04/2025 στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

: έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, τη χρονική περίοδο από 11/04/2025 έως 24/04/2025 στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Καρθαία Ναυτική Εταιρεία : έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, τη χρονική περίοδο από 10/04/2025 έως 13/04/2025 και από 25/04/2025 έως 28/05/2025.

: έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, τη χρονική περίοδο από 10/04/2025 έως 13/04/2025 και από 25/04/2025 έως 28/05/2025. Καρύστια Ναυτική Εταιρεία: έκπτωση 50% για τους επιβάτες που υπηρετούν στα νησιά Κέα και Κύθνο και τα Ι.Χ. οχήματα και έκπτωση 50% για τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα από την Κοινοπραξία Στύρων για τη γραμμή Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων, τη χρονική περίοδο από 15/04/2025 έως 30/04/2025.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

