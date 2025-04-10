Την πεποίθησή του ότι η ελληνική ναυτιλία θα ανεβάσει σύντομα το μερίδιό της στον παγκόσμιο στόλο από 21% που είναι σήμερα σε 25% εξέφρασε ο κ. Σίμος Παληός, πρόεδρος του ΔΣ της Diana Shipping Inc, στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Παληός, κατά τη συζήτηση με τίτλο «Ο δρόμος της Θάλασσας» εξήγησε ότι «σήμερα βρισκόμαστε στο 21% παγκοσμίως και σύντομα θα πάμε στο 25%. Αυτό είναι σίγουρο. Κάθε 4 ημέρες ένα ελληνικό πλοίο ναυπηγείται στην Κίνα, κάθε 6 ημέρες 1 στη Νότια Κορέα και κάθε 7 ημέρες ένα στην Ιαπωνία».

Όπως υπογράμμισε, «ο Έλληνας θεωρείται ο καλύτερος εφοπλιστής του κόσμου. Και τώρα έρχεται η νέα γενιά Ελλήνων εφοπλιστών που είναι πολύ πιο καταρτισμένη από την παλιά γενιά και τους ζηλεύω γιατί έχουν όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο».

Σε ό,τι αφορά στους δασμούς που έχει ανακοινώσει η αμερικανική κυβέρνηση, ο κ. Παληός σημείωσε ότι για να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις «πρέπει πρώτα να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια» και «να σταθεροποιηθούν οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες». Για την πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, ανέφερε ότι δεν επηρεάζουν άμεσα την εταιρεία του και επανέλαβε την πεποίθηση ότι η παρουσία στο χρηματιστήριο λειτουργεί θετικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Ο κ. Παληός σημείωσε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους νέους Έλληνες να ασχοληθούν με τον τομέα της ναυτιλίας. «Τα Ελληνόπουλα έχουν παρεξηγήσει τη θάλασσα, είναι ένα εξαιρετικό επάγγελμα. Επίσης οι μισθοί είναι καλοί, ξεκινάνε από 2.500 ευρώ και ξεπερνάνε τα 14.000 ευρώ», κατέληξε.

