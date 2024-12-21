Πρωτιά Ελλάδας και Ιταλίας στις θαλάσσιες μεταφορές - 9,6 εκ. επιβάτες στον Πειραιά

Ελλάδα και Ιταλία κατέχουν τα πρωτεία στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών για το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία διακίνησης επιβατών που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Συγκρίνοντας το 2023 με το 2022 ο αριθμός των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκε σε 16 από τις 21 χώρες της Ε.Ε.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις επιβατών καταγράφηκαν σε Ιταλία (6,5 εκατομμύρια), Ελλάδα (4,8 εκατομμύρια) και Γαλλία (3,2 εκατομμύρια).

Η Μεσίνα στην Ιταλία ήταν το πιο πολυσύχναστο επιβατικό λιμάνι της Ε.Ε., με 11,3 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ ακολουθούν το Ρέτζιο ντι Καλάμπρια στην Ιταλία με 11,1 εκατομμύρια επιβάτες και ο Πειραιάς με 9,6 εκατομμύρια.

Συνολικά το 2023 στους λιμένες της Ε.Ε. διακινήθηκαν 395,3 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με το 2022 (374 εκατομμύρια).

Ωστόσο, ο αριθμός των επιβατών ήταν κατά 5,5% χαμηλότερος από τα προ-COVID επίπεδα του 2019. Το 2023, 11 χώρες της Ε.Ε., με πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες η καθεμία, αντιπροσωπεύουν το 97% του συνόλου των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών στην Ε.Ε.

Στο σύνολο τα ιταλικά λιμάνια κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό επιβατών: 85,4 εκατομμύρια (22% του συνόλου της Ε.Ε.). Ακολούθησαν τα ελληνικά λιμάνια, με 75 εκατομμύρια επιβάτες (19% του συνόλου της Ε.Ε.) και η Δανία με 41,2 εκατομμύρια επιβάτες (10%). Συνδυάζοντας τους επιβάτες που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Δανίας το σύνολο διακίνησης επιβατών αντιπροσώπευε πάνω από το 51% του συνόλου των επιβατών που χρησιμοποίησαν τα λιμάνια της Ε.Ε. το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

