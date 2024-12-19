Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές των Χριστουγέννων.

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται οι εξής εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών:

AEGEAN: έκπτωση 50% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο από 22-12-2024 έως και 07-01-2025. ΑΤΤΙCA GROUP: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. Fast Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. Golden Star Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. LEVANTE FERRIES GROUP: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. Saronic Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες έως 02-07-2025. SEAJETS: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. Skyros Shipping Co: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025. Μινωικές Γραμμές: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 23-12-2024 έως και 07-01-2025.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια από την εταιρεία Sky Express

Κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων ισχύει κανονικά η έκπτωση 30% που έχει ανακοινώσει από την έναρξη του σχολικού έτους η εταιρεία Sky Express, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Έτσι, κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να εκδώσει μειωμένο εισιτήριο για τη μετάβασή του από τον τόπο ανάληψης υπηρεσίας προς τον τόπο μόνιμης διαμονής και αντίστροφα.

Η έκπτωση παρέχεται με τον μοναδικό κωδικό που έχουν λάβει οι δικαιούχοι από τον χρόνο πρόσληψής τους, εφόσον δεν έχουν ήδη εξαντλήσει τις δέκα (10) διαδρομές για τις οποίες χορηγείται η έκπτωση.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την αεροπορική εταιρεία Sky Express για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

