Ο Έλληνας πλοιοκτήτης, Δημήτρης Προκοπίου, έχει υπογράψει για την απόκτηση μίας σειράς νεότευκτων bulker στο ίδιο ναυπηγείο, στο οποίο ο αδερφός του Γιώργος έχει γίνει γνωστό ότι έχει συμβόλαιο για παρόμοια πλοία.

Ο Δημήτρης Προκοπίου επικεφαλής Centrofin Management, έκλεισε συμφωνία για έξι kamsarmaxes με τη Hengli Heavy Industry, με σύντομη διάρκεια παράδοσης, μικρότερη από δύο χρόνια.

Η εταιρεία χαμηλού προφίλ δεν συζητά τις εμπορικές της συναλλαγές.

Οι πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, όπως η S&P Global, η Clarksons and Vessels Value, δεν δείχνουν τα πλοία.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς ανέφεραν στην TradeWinds, ότι η παραγγελία υφίσταται και ειδικότερα έγινε πριν λίγους μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η τιμή για τα πλοία των 82.000 dwt δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά λέγεται ότι έχει συμφωνηθεί στα επίπεδα της αγοράς που επικρατούσαν εκείνη την εποχή για τα kamsarmaxes, συμβατικής κατασκευής, κινεζικής κατασκευής, εξοπλισμένα με scrubbers.

Η Centrofin, ιδιοκτήτρια πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην και δεξαμενόπλοιων, πιθανότατα διοχετεύει τα κέρδη από την ισχυρή αγορά δεξαμενόπλοιων στο νέο πλοίο.

Με τα νεότευκτα δεξαμενόπλοια να θεωρούνται από πολλούς απαγορευτικά ακριβά, τα bulkers εμφανίζονται η μόνη βιώσιμη επενδυτική επιλογή στον τομέα εξειδίκευσης της Centrofin.

Η εταιρεία διαθέτει έναν μικτό στόλο 23 δεξαμενόπλοιων και 19 πλοίων στο νερό, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2005 και 2023.

Η τελευταία φορά που η Centrofin παρήγγειλε πλοία ήταν το 2021, όταν ο Προκοπίου υπέγραψε συμφωνία για πέντε suezmaxe στη Samsung Heavy Industries, τα οποία παρέλαβε η εταιρεία το 2023.

Αυτά τα suezmaxe βρίσκονται στον πυρήνα του στόλου δεξαμενόπλοιων της Centrofin, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης επτά παλαιότερα suezmaxe, καθώς και αρκετά πλοία aframax/LR2, LR1 και MR.

Ο στόλος bulker της Centrofin αποτελείται από έξι capesize, έξι kamsarmaxe, δύο panamaxes, τρία ultramaxes και δύο supramaxes.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε λειτουργεί περισσότερα από 100 πλοία.

Πηγή: skai.gr

