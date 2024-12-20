Πώς η Μαρία Αγγελικούση γιγαντώνει τον φερώνυμο όμιλο και καταρρακώνει τους αμφισβητίες 

Όταν η Μαρία Αγγελικούση τέθηκε επικεφαλής στο ναυτιλιακό κολοσσό του εκλιπόντος πατέρα της, αρκετοί αμφέβαλαν ότι θα τα καταφέρει.

«Αυτός ο στόλος είναι απλά μη διαχειρίσιμος» δήλωσε τότε στο TradeWinds μεγάλος εφοπλιστής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ήδη αρκετά δύσκολο για έναν απίστευτα αφοσιωμένο και προικισμένο άνθρωπο, όπως ο πατέρας της, Γιάννης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά τον Απρίλιο του 2021, να διαχειριστεί τον τεράστιο ναυτιλιακό όμιλο.

«Δεν διαθέτει την εμπειρία του πατέρα της, ώστε να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά και ίσως χρειαστεί να μειώσει το μέγεθος της εταιρείας» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε και η Μαρία Αγγελικούση όχι μόνο δεν περιόρισε την εταιρεία, αλλά τη γιγάντωσε ακόμη περισσότερο.

Η κίνηση που της κατοχύρωσε επάξια τον τίτλο του ικανού παίκτη της αγοράς, η οποία άνοιξε παράλληλα νέους δρόμους για τον όμιλο Angelicoussis Shipping, αποκαλύφθηκε στις 6 Νοεμβρίου, αναφέρει το TradeWinds.

Κίνηση - ματ

Η εξαγορά της Altera Shuttle Tankers (AST) έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους ναυτιλιακούς κύκλους.

Η κίνηση αυτή απέδειξε ότι η απόφαση της Αγγελικούση τον περασμένο Ιανουάριο να παραγγείλει τρία νεότευκτα shuttle tankers, κλείνοντας συμφωνία ναύλωσης με τη βραζιλιάνικη Petrobras, δεν ήταν απλά μια «δοκιμαστική πτήση» σε μια νέα αγορά για τον όμιλο. Ήταν μια αποφασιστική και μελετημένη κίνηση.

Ο πάντα φειδωλός στις ανακοινώσεις του Angelicoussis Shipping Group δεν αποκάλυψε το ποσό που χρειάστηκε για να εξαγοράσει τον στόλο της AST.

Το TradeWinds, με βάση τους δικούς του υπολογισμούς, εκτιμά πως ο στόλος των 18 νέων shuttle tankers της AST τη στιγμή της εξαγοράς άξιζε περίπου 2,5 δισ. δολ.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως το deal δεν είναι σημαντικό μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και λόγω της χρονικής συγκυρίας με βάση τις διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σημαντικό το timing

Είτε είναι αποτέλεσμα σύμπτωσης είτε βάσει σχεδιασμού, το timing της συμφωνίας είναι εξαιρετικό, επισημαίνει το TradeWinds. Το deal ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ σε νικητή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος συγκαταλέγεται μεταξύ των επικριτών της κλιματικής αλλαγής και είναι υπέρμαχος μιας πιο σταδιακής ενεργειακής μετάβασης. Η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου υπό την προεδρία Τραμπ ισοδυναμεί με καλά νέα για τα shuttle tankers, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από υπεράκτιες πετρελαιοπηγές, ως εναλλακτική λύση έναντι των αγωγών.

Ο στόλος της AST στην παρούσα φάση βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα, τη Βραζιλία και στις ανατολικές ακτές του Καναδά.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η Μαρία Αγγελικούση συνεχίζει την προσπάθεια υπέρ της βιωσιμότητας.

Τα πλοία διπλού καυσίμου, υγροποιημένου αερίου (LNG) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των σχεδόν 24 πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων συνολικού ύψους 3,5 δισ. δολ. που είτε έχει αποκτήσει ή έχει παραγγείλει υπό την προεδρία της η Μαρία Αγγελικούση.

Ο μεγαλύτερος στόλος από πλευράς αξίας

Τα συγκεκριμένα πλοία έρχονται να προστεθούν στον στόλο των 167 πλοίων (μεταφοράς φυσικού αερίου, tankers και bulkers) που διαθέτει ο όμιλος, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς στόλους από πλευράς αριθμού πλοίων και αναμφισβήτητα τον μεγαλύτερο από πλευράς αξίας.

Η Μαρία Αγγελικούση, η οποία θα γίνει 43 ετών τον Φεβρουάριο, δεν είναι μόνη της σε αυτή τη διαδρομή. Μια έμπιστη ομάδα ανθρώπων, υπό τον Νορβηγό CEO Sveinung Stohle, έχει σχεδιάσει, εφαρμόσει και επιβλέψει τη στρατηγική της.

Αναθέτοντας τον Οκτώβριο του 2021, στον “αουτσάιντερ” Sveinung Stohle καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, η Μαρία Αγγελικούση έδωσε μια σαφή ένδειξη ότι έχει το δικό της όραμα για τον όμιλο, καθώς και ότι ήταν αποφασισμένη να δει το όραμα αυτό να υλοποιείται από τη δική της ομάδα.

Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από μια ευρεία διοικητική αναδιάρθρωση, κατά την οποία έδειξε την πόρτα της εξόδου σε διάφορους έμπιστους του ομίλου οι οποίοι είχαν υπηρετήσει τον πατέρα της για δεκαετίες.

Εκείνη τη στιγμή πάντως δεν ήταν ξεκάθαρο ότι σκόπευε να αναλάβει και να διατηρήσει κυρίαρχο ρόλο στον όμιλο.

Η Μαρία, μοναχοπαίδι του Γιάννη Αγγελικούση, σπούδασε ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις αρχές του 2018, πατέρας και κόρη εμφανίστηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός λέγοντας ότι η Μαρία θα συνέχιζε στην επιχείρηση, επιμένοντας παράλληλα ότι ο όμιλος θα παρέμενε σε ιδιωτικά χέρια.

Το να διαχειριστεί σωστά και να χτίσει έναν στόλο shuttle tanker θα βοηθήσει τη Μαρία Αγγελικούση να διατηρήσει τη φήμη της ότι εντοπίζει έγκαιρα τις εξελίξεις στην αγορά, ένα χαρακτηριστικό για το οποίο φημίζονταν οι πρόγονοί της.

Ο ιδρυτής του ομίλου, Αντώνης Αγγελικούσης ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες πλοιοκτήτες που μεταπολεμικά πόνταραν σε νεότευκτα και όχι σε μεταχειρισμένα πλοία.

Ο γιος του, Γιάννης, κατέστησε τον όμιλο δύναμη στα πλοία LNG.

Ο συγκεκριμένος κλάδος αντιπροσωπεύει σήμερα τα δυο τρίτα της αξίας του ομίλου και ένα μεγάλο μέρος των κερδών του - ιδίως μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία και τις πρόσφατες κινήσεις των δυτικών χωρών να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο που παρέχεται μέσω αγωγών.

Σημειώνεται πως η Μαρία Αγγελικούση κατέλαβε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό του TradeWinds Πρόσωπο της Χρονιάς 2024. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Ισραηλινός Idan Ofer.



