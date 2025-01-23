Χριστίνα Μαργέλου: Για 3η συνεχή χρονιά στο top10 της ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως

Στην παγκόσμια ελίτ των κορυφαίων στελεχών της ναυτιλιακής χρηματοδότησης της Lloyd's List για το 2024 βρέθηκε -και πάλι- η Χριστίνα Μαργέλου, γενική διευθύντρια της Eurobank, επικεφαλής της Μονάδας Ναυτιλίας.

Η κατάταξη Top 10 στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση καταρτίζεται από τη συντακτική ομάδα της Lloyd's List και εξετάζει τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην εμπορική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση.

Διαθέτοντας εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών στον τομέα της ναυτιλίας και έχοντας συμπληρώσει μία δεκαετία στο «τιμόνι» της Μονάδας Shipping της Eurobank, η κ. Χρ. Μαργέλου βρίσκεται στη λίστα της Lloyd's των 10 προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, στον κλάδο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης σταθερά από το 2022. Η παγκόσμια αυτή διάκριση έρχεται ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων της τράπεζας στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων του ναυτιλιακού τομέα, ενώ η κ. Μαργέλου έχει βραβευθεί στο παρελθόν και ως Shipping Financier of the Year 2017 από τη διεθνή οργάνωση Lloyds Shipping Awards.

Σταθερά στην κορυφή

Η Χριστίνα Μαργέλου ξεχωρίζει, ως επικεφαλής του ναυτιλιακού τμήματος της Eurobank έχοντας κατακτήσει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε περισσότερα από $4 δισ., σύμφωνα με τους Lloyd's ενώ, από το 2020, αυξάνεται διαρκώς με τα ποσοστά ανόδου των δανειοδοτήσεων να προσεγγίζουν έως και το 30%.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Eurobank, διαθέτει ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο ενώ οι πρόσφατες κινήσεις για την ελληνική τράπεζα στην Κύπρο έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με περισσότερα από $200 εκατ. σε ναυτιλιακά δάνεια, κυρίως στην ελληνική αγορά.

Με μία συνεκτική στρατηγική για την ενίσχυση της ναυτιλιακής κοινότητας, ο Όμιλος Eurobank στοχεύει στην αύξηση του ναυτιλιακού του χαρτοφυλακίου εστιάζοντας σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις. Όπως σημειώνεται από τη Lloyd's, οι πελάτες της τράπεζας, επενδύουν σε μεγαλύτερα έργα, συμπεριλαμβανομένων των νεότευκτων πλοίων που ωθούνται από τις ανάγκες αποδοτικότητας και απεξάρτησης από τον άνθρακα.

Πιο αναλυτικά, οι δανειοδοτήσεις της Eurobank στη ναυτιλία αφορούν κυρίως σην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων ή τη ναυπήγηση νέων μονάδων στα ναυπηγεία Κορέας, Ιαπωνίας και Κίνας. Eιδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της συνθέτουν ναυτιλιακοί όμιλοι ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων, εδραιωμένοι στην αγορά, με μεσαίους ή μεγάλους στόλους πλοίων. Αποτελείται, δε, από πλοία ξηρού χύδην φορτίου (bulk carriers), δεξαμενόπλοια και λίγα πλοία εμπορευματοκιβωτίων (container).

Σημειώνεται ότι η Eurobank βρέθηκε στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις τράπεζες που χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία, σύμφωνα με τη μελέτη της Petrofin Research για το 2023, ενώ έχει ενταχθεί στη λίστα Morningstar Sustainalytics', λαμβάνοντας τη σημαντική διάκριση ESG Regional Top Rated, αποσπώντας και τη διεθνή διάκριση ESG Industry Top Rated και κατατάσσοντάς την μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Διάκριση και για τη χώρα

H διάκριση από την Lloyd's List επιβεβαιώνει τη δυναμική της Eurobank και την ισχυρή ελληνική παρουσία στη ναυτιλιακή αγορά. Όπως σημειώνει η Lloyd's, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, και αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά παγκοσμίως για χρηματοδότηση και άλλες υπηρεσίες. Σήμερα, το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιό τους ανέρχεται σε περισσότερα από $15 δισ., αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 30% της τραπεζικής χρηματοδότησης του ελληνόκτητου στόλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

