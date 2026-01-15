Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και κλιμακούμενων απειλών κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, παρεμβαίνει με δήλωσή της και καταδικάζει τη στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και των ναυτικών.

Η δήλωσή της υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας στη διασφάλιση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση για άμεση, συντονισμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή αντίδραση, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Ακολουθεί η δήλωση της προέδρου της ΕΕΕ Μελίνας Τραυλού

«Για ακόμη μία φορά, η εμπορική ναυτιλία, τα πλοία και, πάνω απ' όλα, οι ναυτικοί μας, βρίσκονται άδικα στο επίκεντρο πολεμικών και υβριδικών επιθέσεων, καθώς και ασύμμετρων απειλών, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων, και μάλιστα ελληνικής και, κατ' επέκταση, ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας, τα οποία δραστηριοποιούνται απολύτως νόμιμα, εξυπηρετώντας το εισαγωγικό εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνά κάθε όριο λογικής, δικαίου και πολιτικής συνέπειας. Συνιστά πλήρη υπονόμευση της ίδιας της ευρωπαϊκής θέσης.

Η εμπορική ναυτιλία δεν είναι πεδίο συγκρούσεων. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως μοχλός πίεσης ούτε να μετατρέπεται σε στόχο.

Οι ναυτικοί είναι άμαχοι. Είναι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειές τους για να κρατήσουν ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή επάρκεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη λειτουργία των κοινωνιών μας.

Όπως έθεσα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Μάιο του 2025, η ναυτιλία οφείλει να παραμένει εκτός πεδίων γεωπολιτικών εντάσεων και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων.

Η προστασία των ναυτικών και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν είναι επιλογή, είναι θεμελιώδης ευρωπαϊκή και διεθνής υποχρέωση.

Ως ναυτιλία των Ελλήνων υπηρετήσαμε και υπηρετούμε διαχρονικά την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και τις σχετικές επικοινωνίες του Υπουργού με αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργούς Εξωτερικών άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί άμεσα, συντονισμένα και αποφασιστικά.

Να προστατεύσει τη ναυτιλία της, τους ανθρώπους της και τον στρατηγικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει για την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της.

Να καταστήσει σαφές ότι καμία επίθεση σε εμπορικά πλοία δεν είναι αποδεκτή και καμία απειλή κατά των ναυτικών δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.