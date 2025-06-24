Η Marla Investments, ένα σχήμα υπό την ηγεσία του κλάδου της οικογένειας με επικεφαλής τη Μαριάννα Λάτση και τον γιο της, Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση, συμφώνησε να αγοράσει το 51% του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της EuroHoldings - μιας εισηγμένης στις ΗΠΑ ιδιοκτήτριας δύο vintage boxships, σύμφωνα με το Trade Winds.

Η EuroHoldings δημιουργήθηκε στις αρχές του 2025 ως απόσχιση της Euroseas - μιας άλλης αμερικανικής εισηγμένης που ελέγχεται από την οικογένεια Πίττα, η οποία θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο 7,6% στην EuroHoldings.

Ωστόσο, τα στελέχη της οικογένειας Πίττας, Αριστείδης Πίττας και Αναστάσιος (Τάσος) Ασλίδης, θα παραιτηθούν από τις θέσεις τους στο διοικητικό συμβούλιο της EuroHoldings, για να αντικατασταθούν από τους έμπιστους της οικογένειας Λάτση, Γιώργο Μαργαρώνη και Χρήστο Τριανταφυλλίδη.

Οι εταιρείες διαχείρισης του Πίττα, Eurobulk και Eurochart, θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης στη EuroHoldings.

«Με παρουσία στη ναυτιλία πάνω από 80 χρόνια, η οικογένεια Λάτση είναι ενθουσιασμένη που ολοκλήρωσε την πρώτη της συναλλαγή που αφορά τις δημόσιες αγορές των ΗΠΑ, για να συμπληρώσει τις άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της σε διάφορους τομείς και χώρες», ανέφερε ο Μαργαρώνης σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον κ. Πίττα, η εξαγορά σηματοδοτεί ένα «νέο ξεκίνημα» για την EuroHoldings, «με μέτοχο έναν εξαιρετικά αξιόπιστο και επιτυχημένο χορηγό ναυτιλιακών προϊόντων».

Η κίνηση του Πίττα δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η EuroHoldings ξεκίνησε πρόσφατα μια στρατηγική αναθεώρηση που περιλάμβανε μια πιθανή πώληση ή συγχώνευση μεταξύ των επιλογών.

Μια πλατφόρμα για περισσότερα

Ο αξία της συναλλαγής φαίνεται μάλλον μικρή, με την Marla Investments να πληρώνει 12,90 δολάρια για κάθε μία από τις 1,44 εκατομμύρια μετοχές που άλλαξαν χέρια.

Επιπλέον, η Marla Investments συμφώνησε να καταβάλλει ορισμένα τριμηνιαία ποσά σε μετρητά, με την προϋπόθεση της συνέχισης της απασχόλησης των δύο υφιστάμενων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της EuroHoldings - το Aegean Express (κατασκευής 1997) χωρητικότητας 1.439-teu και το Joanna (κατασκευής 1999) χωρητικότητας 1.732-teu.

Η σημασία της συμφωνίας, ωστόσο, έγκειται μάλλον στο ότι παρέχει στην πλούσια σε μετρητά οικογένεια Λάτση μια πλατφόρμα για να επεκταθεί.

Υποθέτοντας ότι η οικογένεια Λάτση θα διατηρήσει την εστίαση της EuroHoldings στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, θα μπορούσε να προσθέσει τα δύο μικρά κιβωτιοφόρα πλοία που ήδη κατέχει η Latsco, καθώς και ένα ζευγάρι νεότευκτων πλοίων που λέγεται ότι πρόκειται να υπογράψει.

Η Latsco εισήλθε στην αρένα των boxship πριν από τέσσερα χρόνια, όταν παρήγγειλε ένα ζεύγος boxships 2.000-teu στο Imabari Shipbuilding στην Ιαπωνία. Παραδόθηκαν στα τέλη του επόμενου έτους, τα Marla Tiger και Marla Bull (και τα δύο ναυπηγήθηκαν το 2022) εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο στόλο της.

