Περσικός Κόλπος: 200 ελληνικά πλοία στην «καρδιά» της κρίσης

Σε μια από τις πλέον τεταμένες γεωπολιτικά περιόδους των τελευταίων ετών, περίπου 200 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες από ναυτιλιακές πηγές. Η παρουσία αυτή αντανακλά τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές — αλλά και την έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχει οποιαδήποτε σοβαρή διατάραξη στην περιοχή.



Η επιδείνωση της κατάστασης μετά τους πρόσφατους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, έχει σημάνει συναγερμό στο ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου έχει προχωρήσει σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με πλοιοκτήτες, καλώντας τα πλοία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια το συντομότερο δυνατό.



Ο Περσικός Κόλπος και ιδιαίτερα τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διακινείται περίπου το 20-25% του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Κάθε μήνα, πάνω από 3.000 δεξαμενόπλοια διαπλέουν τα Στενά, με την πλειονότητα να είναι ελληνόκτητα. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025, 1.201 ελληνόκτητα πλοία πέρασαν από την περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’sList Intelligence / Seasearcher.

Αυξημένος κίνδυνος, αυξανόμενα κόστη

Η ναυτιλιακή αγορά ήδη καταγράφει έντονες μεταβολές. Πλοιοκτήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί στη φόρτωση φορτίων από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι ναυλομεσίτες προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των ναύλων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, τα ναύλα VLCC (Very Large Crude Carrier) από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία αυξήθηκαν περίπου κατά 25%, από $10.28/τόνο στις 13 Ιουνίου, σε $12.85/τόνο μία εβδομάδα μετά. Παράλληλα, η ημερήσια τιμή ναύλωσης για VLCC εκτινάχθηκε από τα $20.000 στα πάνω από $50.000.



Την ίδια στιγμή, ο τομέας των εμπορευματοκιβωτίων φαίνεται να διατηρεί μια σχετική σταθερότητα. Η πλειονότητα των containershipsείχε ήδη στραφεί σε εναλλακτικές διαδρομές, όπως αυτή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, όταν οι Χούθι είχαν ουσιαστικά αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως, οι μακρύτερες διαδρομές μεταφράζονται σε μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς και αυξημένα κόστη, εντείνοντας τη γενική ανασφάλεια για τις παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες.

Πιέσεις και στην αγορά ναυτασφαλίσεων

Η αβεβαιότητα έχει ήδη αντίκτυπο και στην αγορά ναυτασφαλίσεων. Τα πλοία που επιχειρούν στις αποκαλούμενες «θερμές ζώνες» καλούνται να καταβάλουν επιπλέον κόστος έως και 60% για «κινδύνους πολέμου», κόστος που τελικά θα μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή — είτε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ είτε στην αντλία βενζίνης.

