Σημαντική άνοδο παρουσιάζει φέτος η κρουαζιέρα στην Ελλάδα, με τον Πειραιά να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης και να αναδεικνύεται σε βασικό home port της Ανατολικής Μεσογείου.

Παρά τις αισιόδοξες ενδείξεις, η χώρα εξακολουθεί να υποαξιοποιεί τον συγκεκριμένο κλάδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), κ. Βασίλης Κορκίδης, σε σύσκεψη φορέων στον Δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΠ, η Ελλάδα το 2024 υποδέχθηκε περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες εκ των οποίων 8 εκατομμύρια ήταν οι συνολικές κινήσεις επιβατών κρουαζιέρας που αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατ. ταξιδιώτες στο συγκεκριμένο κλάδο. Ο Πειραιάς, η Σαντορίνη και η Μύκονος συγκέντρωσαν το 55% της συνολικής κίνησης, καταγράφοντας μεγάλη επισκεψιμότητα.

Το 2025 η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αυξηθεί κατά 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας δεν βασίζεται μόνο σε γεωπολιτικούς λόγους, αλλά στη στρατηγική θέση της χώρας και στην ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

«Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα-προορισμός στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, με πάνω από 5.500 προσεγγίσεις πλοίων ετησίως», υπογράμμισε, ζητώντας τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση των υπηρεσιών και την οργάνωση των εκδρομών για την ομαλή διαχείριση των επισκεπτών.

Ωστόσο, ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: «Ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου στην Ε.Ε. ξεπερνά τα 55 δισ. ευρώ, η Ελλάδα αποκομίζει λιγότερο από 1 δισ. ετησίως - αυτό δείχνει ότι κάπου υστερούμε».

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη επανενεργοποίησης της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, που όπως τόνισε δεν έχει συνεδριάσει εδώ και 3,5 χρόνια, τη στιγμή που οι αρρυθμίες στη λειτουργία του κλάδου, ιδίως σε δημοφιλείς προορισμούς, εντείνονται.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η κοινωνική διάσταση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με έκθεση του think tank Transport & Environment, ο Πειραιάς κατατάσσεται τρίτος στην Ευρώπη ως προς την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, πίσω από τη Βαρκελώνη και την Τσιβιταβέκια στη Ρώμη. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Μασσαλία, η Λιβόρνο και η Βαλένθια αναπτύσσεται αντιδράση από κατοίκους που θεωρούν ότι η κρουαζιέρα ενισχύει τον υπερτουρισμό χωρίς ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Στην περίπτωση του Πειραιά, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, όπως ξενοδόχοι και εστιάτορες, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την περιορισμένη οικονομική απόδοση από τους επιβάτες κρουαζιέρας, οι οποίοι συχνά δεν καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο ρόλος του ΕΒΕΠ και οι προτάσεις για το μέλλον

Το ΕΒΕΠ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση του Πειραιά ως λιμανιού κρουαζιέρας, αλλά και στη διάχυση των ωφελειών στην τοπική οικονομία:

1. Δημιουργία λιμενικού "cluster" παροχής υπηρεσιών προς κρουαζιερόπλοια.

2. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για τουριστική προβολή του Πειραιά.

3. Φυσική παρουσία ενημερωτών κατά την αποβίβαση επιβατών.

4. Διαδραστικές τουριστικές πινακίδες και διαδρομές εντός της πόλης.

5. Προώθηση τουριστικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες.

6. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο λιμάνι.

7. Παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ειδικά για τουρίστες.

8. Ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων εν πλω.

Σημαντικές επίσης είναι οι δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών μέσω της τροφοδοσίας των πλοίων, με χαρακτηριστική την πρωτοβουλία «Greek Cuisine on Board», που διοργανώθηκε με τη FORUM S.A. και άλλους φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

