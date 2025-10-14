Ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 11 γερμανικές και 43 ελληνικές εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου, πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 το ετήσιο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο για τη ναυπηγική βιομηχανία στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Τους προσκεκλημένους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καλωσόρισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας στον στρατηγικό τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο κ. Κορκίδης επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών διαθέτουν μακρά παράδοση συνεργασίας και μπορούν, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική τους εμπειρία, να ανταποκριθούν από κοινού στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ανέφερε: «Το Επιμελητήριό μας πιστεύει στη δύναμη της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία στέρεων θεσμικών και επιχειρηματικών γεφυρών. Μέσα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή, ενισχύουμε τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, προωθούμε επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε στη μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό και ανταγωνιστικό ναυπηγικό μέλλον».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία καλείται να ενισχύσει την αυτοδυναμία της για να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων μπορεί να ενδυναμώσει την παρουσία τους τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ασιατικές αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ στην ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή βιομηχανική και ενεργειακή στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να αποφευχθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κορκίδης εξέφρασε την ευχή «ο Πειραιάς να αποτελέσει εφαλτήριο για μια δυναμική ελληνογερμανική παρουσία» στη ναυπηγική βιομηχανία. Επισήμανε, επίσης, τη συμβολή του ναυτιλιακού cluster "Maritime Hellas" και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στη δημιουργία τεχνολογικών συνεργειών για τα ναυπηγεία και τη ναυτιλία.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ευχαρίστησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τη Navigator Shipping Consultants και όλους τους φορείς που συνέβαλαν στη διοργάνωση του συμποσίου.

